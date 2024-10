Jeff Goodell: "Podemos chegar aos 50ºC em Lisboa? Podemos, e não sabemos quando"

De todas as personagens mitológicas da antiguidade grega, uma das que mais atuais permanece, em todo o seu cariz trágico, é Cassandra. Princesa troiana, sacerdotisa de Apollo, foi-lhe conferido o dom de prever profecias verdadeiras e a maldição de ninguém acreditar nelas. Dentro das várias versões da sua história, uma das mais famosas mostra o príncipe Paris a ignorar os seus avisos, raptar Helena e precipitar a guerra que poria fim a Tróia.

Desde que a sua história ficou plasmada nos textos de Homero, Ésquilo e Virgílio, a figura do arauto ignorado permanece bem presente na nossa cultura coletiva. Serve este preâmbulo para apresentar o que Jeff Goodell escreve no final do prefácio de O Calor é que Te Vai Matar (Lua de Papel):

Sim, é verdade, nós, humanos, somos seres notáveis, com uma tremenda capacidade para nos adaptarmos e ajustarmos a um mundo em mudança rápida. Mas nunca tivemos de enfrentar uma força como o calor extremo. Será uma criação humana, mas, no seu poder e nos seus augúrios, assemelha-se a um deus.”

Teremos então de enfrentar a nossa húbris e encarar um problema muito para lá das nossas capacidades e que nós próprios construímos, com doses iguais de ambição e negligência. Seria fácil encarar Goodell como mais uma “Cassandra”, mas o jornalista norte-americano da Rolling Stone não se sente num combate perdido, pelo contrário, e ainda espera que os avisos não sejam demasiado tardios. Depois de ter estado no evento Book 2.0, em Lisboa, Goodell afirmou numa conversa à distância com o Observador que, mesmo com mais de duas décadas a cobrir o tema das alterações climáticas, mantém o alento quando as previsões agravam-se diariamente.

“As pessoas perguntam-me sempre ‘porque é que não estás a viver na tua cave, a beber tequila e a escrever na parede com lápis de cera sobre o mundo perdido para os nossos filhos?’ E parte da razão é porque acho incrivelmente inspiradoras as pessoas que encontro todos os dias no meu trabalho”, afirma.

O título do seu livro, mais do que pretender assustar — “se isso assusta algumas pessoas, bem, deve assustar, é assustador!”, defende — foi concebido como uma assunção franca e honesta do que o calor é capaz de fazer a qualquer um de nós. “No que diz respeito ao medo, eu levo o meu trabalho como jornalista muito a sério. Penso que é muito importante ser exato na ciência e falar sobre isto de uma forma sóbria, mas a sobriedade tem dois sentidos, não se trata apenas de apresentar soluções esperançosas e ter medo de dizer às pessoas a verdade sobre o que está a acontecer. As alterações climáticas não são como ter uma perna partida, em que temos de fazer coisas boas, como comprar um carro elétrico ou reciclar as nossas garrafas de plástico e, depois de seis semanas engessados, voltamos a fazer tudo normalmente. Não, isto é uma mudança fundamental no nosso mundo e na forma como pensamos sobre ele”, aponta.

Ao longo de uma extensa entrevista, explica que a ideia de encarar o calor veio da sua própria experiência e de como este é um problema não só invisível — não se vê, apenas os seus efeitos —, como menorizado pela nossa cultura em que ir à praia é desejável e “aquecimento global” soa a eufemismo. Goodell aponta também o dedo ao falhanço da comunicação sobre o tema, a forma como o caos climático beneficiará uns e prejudicará muitos outros e a Portugal como um dos países que mais tem a perder com um planeta sobreaquecido: “Adoro Portugal, mas é um país extremamente vulnerável em todo o tipo de aspetos. O turismo é um dos principais motores económicos do país. Isso é tudo muito bonito até termos temperaturas de 50ºC durante todo o verão — quem é que vai querer ir para Portugal?”

▲ A capa da edição portuguesa de "O Calor É Que Te Vai Matar", de Jeff Goodell (Lua de Papel)

Em 2017, publicou o livro The Water Will Come sobre os efeitos da subida do nível do mar. Este fenómeno é descrito por si em O Calor é que Te Vai Matar como um dos vários “efeitos de segunda ordem de um planeta mais quente”. “O efeito de primeira ordem é o calor. Ele é o motor do caos planetário”, defende. Quando é que se apercebeu que o calor era a principal questão que tinha de abordar?

Posso dizer precisamente quando tomei consciência de que o calor era uma questão fundamental. Estava em Phoenix, no Arizona, no verão de 2018, a fazer uma reportagem sobre uma história completamente diferente. Estavam cerca de 40 graus ou algo do género nesse dia, eu estava atrasado para uma reunião, o meu Uber atrasou-se também e por isso decidi correr 20 quarteirões sob o calor até à minha reunião. E após correr tudo isso, estava tonto, o meu coração disparou, pensei que ia desmaiar. Foi aí que me apercebi que o calor era realmente perigoso. Parece uma constatação óbvia para qualquer pessoa, mas foi particularmente estranha para mim porque, nessa altura, já escrevia sobre as alterações climáticas e o aquecimento global há mais de 15 anos. Nunca o calor tinha tido um efeito tão pessoal sobre mim. E isso despertou-me realmente para o tipo de risco a que fui sujeito, porque pensei “se isto me está a acontecer, o que acontecerá a toda a gente?”. Foi um momento em que me apercebi da ignorância que até os mais instruídos de entre nós, as pessoas que pensam muito sobre as alterações climáticas, têm não só sobre os riscos do calor, mas também sobre o seu funcionamento. Foi então que nasceu o livro, que me lancei nele e quis analisar a questão tanto do ponto de vista do que o calor nos faz a nós, seres humanos, à medida que aumenta, mas também, como referiste, como funciona como uma espécie de força maior. Quando pensamos em coisas como a subida do nível do mar, incêndios florestais como os que têm ocorrido em Portugal, todas estas coisas são uma espécie de efeitos secundários do calor. São todos causados pelo facto de estarmos a viver num planeta mais quente. Por isso, no livro, quis analisar a questão a partir de duas dimensões: o que faz ao nosso corpo e o que faz no tipo de impactos mais alargados das alterações climáticas no planeta.

Por que razão é tão difícil para nós conceber esta ideia de calor como um fenómeno tão perigoso como desastres naturais com umas cheias repentinas ou um furacão?

Uma da razões é que gostamos de tempo quente. Toda a gente vai a Portugal para ir à praia, num país agradável, quente e bonito, certo? E assim, no geral, pensamos no calor como uma coisa boa, estamos predispostos a encará-lo dessa forma. Esse é um dos aspetos da questão; o outro é que o calor — ao contrário dos incêndios florestais, como os que vimos agora, ou a subida do nível do mar ou a seca, todos os outros impactos climáticos — é invisível. Encontro-me no Texas neste momento e não consigo dizer se estão 30ºC ou 40ºC só de olhar pela janela, certo? É uma coisa invisível. Por isso, não se regista psicologicamente da mesma forma que outros acontecimentos. E, no geral, no que se refere à razão pela qual não enfrentamos os riscos e perigos das alterações climáticas, quero dizer, em primeiro lugar, que as pessoas estão a começar a encará-los. As pessoas que estiveram a ver as chamas e o fumo no Norte de Portugal estão bastante conscientes dos riscos crescentes, estamos todos a ficar mais conscientes. Mas ainda há muitas razões políticas e financeiras para que as pessoas resistam a refletir sobre este assunto. Nos Estados Unidos e em todo o mundo, há muitos interesses sob o sistema político da parte dos combustíveis fósseis, que querem minimizar ou negar os riscos das alterações climáticas. As pessoas não querem pensar em ter de mudar as suas vidas de forma alguma, querem pensar nisso como uma espécie de parte de um ciclo natural. Diria que isso foi menos visível nos últimos anos, mas agora as mudanças no nosso mundo estão a apanhar-nos na curva. Vemo-lo mais e mais, estamos a ver estes grandes incêndios em Portugal e no Canadá, estamos a ver estas terríveis ondas de calor que estão a matar pessoas. Estas coisas estão a acontecer agora em tempo real, de uma forma que não acontecia há 10 anos.

Em junho, no Hajj, a peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, 1300 pessoas morreram devido a golpes de calor. Talvez tenhamos tendência a relativizar isto como “há sempre pessoas a morrer nessas peregrinações”, mas alguma vez algo semelhante aconteceu?

Falamos muito sobre a forma como nos vamos adaptar a este mundo mais quente, quer seja retirando-nos das costas devido à subida do nível do mar, quer seja impermeabilizando os edifícios, alterando a gestão das florestas devido aos incêndios florestais, plantando mais árvores de sombra e mais infraestruturas verdes nas cidades devido ao calor. Fala-se muito desse tipo de adaptação, mas também terá de haver uma grande adaptação cultural. Certas coisas que eram possíveis de fazer num mundo mais frio não o serão num mais quente. Não é possível fazer caminhadas de longa distância com temperaturas entre os 40 e os 50 graus como no Hajj. Isso torna-se uma marcha da morte. Outro exemplo é o facto de, na Europa, este ano, muitos ciclistas da Volta à França e de outras grandes corridas de bicicleta terem dito “não podemos continuar a fazer isto com este calor”. Tivemos ciclistas a sofrer de exaustão e de insolação. Aqui nos Estados Unidos, um exemplo óbvio é o futebol americano, o nosso passatempo nacional: é jogado nas escolas secundárias durante o verão e há muitos locais que estão a questionar-se se podem continuar a fazê-lo. Estes são exemplos de como vamos ter de nos adaptar a este novo mundo. E isso vai exigir muitas mudanças em muitas dimensões sobre as quais ainda não começámos a pensar.