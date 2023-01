António Silva fez penálti sobre Paulinho (e VAR devia ter sancionado)? Ugarte e Otamendi deviam ter sido expulsos? Os 7 casos do dérbi

Um total de 18 jogos na presente época divididos entre Primeira Liga, Taça de Portugal, Segunda Liga, Liga dos Campeões, Liga das Nações, Liga da Arábia Saudita e Liga dos Emirados Árabes Unidos, a aposta para dirigir o oitavo dérbi da carreira entre Benfica e Sporting (com números empatados até agora, entre três vitórias para cada lado e um empate). Artur Soares Dias, árbitro internacional de 43 anos da Associação de Futebol do Porto, era o nomeado para o jogo grande da 16.ª jornada do Campeonato, depois de já ter feito esta temporada dois encontros dos leões e um dos encarnados na Liga (sempre com triunfos de ambos).

O grande momento em termos de arbitragem acabou por surgir no início da segunda parte, com um lance que Artur Soares Dias viu, mandou seguir, foi depois alertado pelo VAR para a jogada entre António Silva e Paulinho na área do Benfica, deslocou-se ao ecrã no relvado para ver as imagens e acabou por assinalar grande penalidade convertida por Pedro Gonçalves, numa decisão que mereceria críticas por parte de Roger Schmidt por entender que o VAR deve apenas intervir em lances que não deixem qualquer dúvida.