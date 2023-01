Minuto 37. Já perto do intervalo, 10 minutos depois de o Sporting ter inaugurado o marcador na Luz com um golo de Trincão e muita ajuda de Bah, Gonçalo Ramos empatou para o Benfica. Aproveitou uma assistência de Rafa, que tinha aproveitado uma arrancada de António Silva, e desviou para bater Adán. Dirigiu-se às bancadas, fez a habitual celebração a fingir que tem pistolas nas mãos e não teve medo de repetir a frase que o torna a figura do dérbi: “Eu estou aqui”.

O jovem avançado português ainda bisou na segunda parte, finalizando novamente na cara de Adán depois de um passe de Grimaldo para voltar a empatar após Pedro Gonçalves ter marcado de penálti, e foi naturalmente eleito o Homem do Jogo. Tornou-se o primeiro desde Seferovic a marcar dois golos num dérbi entre Benfica e Sporting, marcou duas vezes no mesmo jogo pela 5.ª vez esta temporada e é ainda o mais jovem de sempre a bisar numa partida entre encarnados e leões desde 1958/59.

Pelo meio, chegou aos 11 golos na Primeira Liga e é atualmente o melhor marcador da competição — tem mais dois do que Taremi, do FC Porto, e mais três do que Ricardo Horta (Sp. Braga) e Fran Navarro (Gil Vicente). Depois de um Mundial onde deu nas vistas com um hat-trick contra a Suíça e conquistou a titularidade que repetiu contra Marrocos, nos quartos de final, Gonçalo Ramos voltou a impressionar e bisou num dos jogos mais importantes da época com Roberto Martínez a assistir nas bancadas da Luz.

Já após o apito final, na zona de entrevistas rápidas da BTV, o jogador de 21 anos sublinhou que o Benfica andou “sempre atrás do resultado”. “Mas conseguimos responder bem, tivemos as nossas oportunidades e depois tivemos outras mais tarde para vencer o jogo. Foi um grande jogo. O meu objetivo é concretizar as jogadas que a equipa cria, que os meus colegas criam, e foram duas grandes jogadas. Fizemos mais jogadas para golo mas, infelizmente, não conseguimos marcar mais”, lamentou Ramos, que ainda elogiou o ambiente de um Estádio da Luz que recebeu mais de 62 mil pessoas num frio final de tarde em Lisboa.

Gonçalo Ramos é o + jovem a marcar 2 + ⚽golos no dérbi Benfica x Sporting (todas as competições) desde 1958/59: António Mendes (Benfica) tinha 21 anos e 1 mês – Gonçalo Ramos tem 21 anos e 6 meses pic.twitter.com/m5qyC52uN2 — Playmaker (@playmaker_PT) January 15, 2023

“Foi um grande ambiente, com um grande apoio dos nossos adeptos. É sempre uma alavanca importante para nós poder sentir esse grande apoio dos adeptos”, terminou. Com os dois golos apontados ao Sporting, demonstrando mais uma vez que se supera em dias de extrema necessidade, Gonçalo Ramos encerrou aquele que era já o maior jejum da temporada: não marcava há 289 minutos, desde o dia 17 de dezembro, altura em que fez o golo do Benfica no empate com o Moreirense para a Taça da Liga.