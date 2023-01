Um gloss emprestado provocou caretas, o já famoso drama dos vestidos das damas de honor levou ao choro, e uma piada sobre hormonas quase deu numa discussão. Mas o que terá realmente entornado o caldo entre Kate Middleton e Meghan Markle foram as criações de moda de Erdem e o facto de uma das senhoras ter tido prioridade sobre a outra.

Na sua vida pré-realeza, Meghan brilhava tanto na sua carreira de atriz bem sucedida, como através do seu site The Tig e teria parcerias pagas nos Estados Unidos com nomes como Neiman Marcus, conta o Telegraph. Depois de se saber do namoro com o príncipe Harry, o estilo de Meghan passou a ser seguido e analisado a nível global e com o anúncio do noivado, em novembro de 2017, a agora duquesa tornou-se uma estrela.

A partir deste momento, Meghan estaria à espera de ter um tratamento ainda mais preferencial em relação a algumas marcas, contudo, seguindo a hierarquia da família real, parecia que Kate tinha sempre prioridade nos designers de moda. Isto terá sido um problema para Meghan, segundo explica Camilla Tominey, editora do Telegraph que se dedica à realeza. A duquesa de Sussex terá dito que Kate “nem sequer era rainha”, cita o jornal.

Uma das marcas em questão será a Erdem, de Erdem Moralıoğlu, designer de moda nascido no Canadá e cidadão britânico que apresenta coleções na Semana da Moda de Londres. Desde que se tornou duquesa de Cambridge em 2011, Kate usou várias criações Erdem em eventos e Meghan também já usava a marca antes de conhecer o príncipe Harry. Ambas eram, portanto, clientes, mas enquanto membros da família real, a primeira tinha prioridade sobre a segunda.

Em março de 2017, Meghan foi com Harry a um casamento na Jamaica e usou um vestido de uma coleção Erdem antes de estar sequer disponível ao público, o que poderia dar a entender que haveria uma relação designer/cliente. Contudo, enquanto duquesa de Sussex, só viria a usar uma criação da marca num evento oficial em março de 2019, nas celebrações do Dia da Commonwealth.

O designer é um favorito entre os membros da família real britânica, uma vez que além da princesa de Gales e da duquesa de Sussex, também a princesa Eugenie usou um vestido Erdem para as fotografias do seu noivado com Jack Brooksbank e Sophie, a condessa de Wessex e Zara Tindall têm peças suas no guarda-roupa.

Erdem Moralıoğlu trocou Montreal por Londres já jovem adulto, onde estudou na Royal College of Art e estagiou nas marcas Vivienne Westwood e Diane von Furstenberg, segundo conta o Daily Mail. Viria a lançar a sua marca própria no Reino Unido em 2005. Em 2021 foi distinguido como Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE), por serviços prestados à moda, na lista de honras do aniversário da Rainha Isabel II.

Quando se conheceram, as duas figuras em questão não eram apenas futuras cunhadas. Também viriam a partilhar o protagonismo de serem membros da família real, com títulos, patronagens e muitas responsabilidades, alvos de atenção do público e da comunicação social que se encarregaram de as tornar ícones pop do nosso tempo.

As duas duquesas nunca terão chegado a ter a relação de amizade (e até irmandade) que se esperava. As personalidades eram tão diferentes como a vida que cada uma teve antes de chegar à família real. Há muito mais do que um oceano a separar o contexto familiar, a infância, a educação, a juventude e a cultura de ambas e isso viria a refletir-se na sua relação e em alguns momentos que se tornaram públicos. Além das diferenças que as separam, Harry acusou o palácio e a imprensa de as colocarem uma contra a outra.

O príncipe já deixou muito claro o quanto gosta de Kate e como a vê como uma irmã mais velha. Mas vale a pena lembrar que são já duas as vezes em que revelações dramáticas dos duques de Sussex acontecem precisamente em cima do aniversário de Kate. A princesa de Gales faz anos a 9 de janeiro e se em 2020 Harry e Meghan decidiram anunciar o seu afastamento da família real na véspera (a 8 de janeiro), já este ano o livro de memórias de Harry foi colocado à venda no dia a seguir (a 10 de janeiro).

O primeiro vestido da discórdia

Tal como aconteceu com o caso da tiara de Meghan, foi no final de 2018 que começou a circular pela imprensa britânica um episódio em que Meghan e Kate ter-se-iam desentendido dias antes do casamento real e a segunda teria sido deixada em lágrimas pela primeira. Quando os duques de Sussex deram uma entrevista a Oprah Winfrey, em março de 2021, a duquesa teve espaço para contar a sua versão e disse que, afinal, foi ao contrário. Foi Kate quem fez Meghan chorar.

O príncipe Harry aproveitou o seu livro de memórias para narrar a sua versão e recontar a cena com mais pormenores. O casamento estava marcado para 19 de maio de 2018. Aproximadamente uma semana antes, o príncipe conta que Meghan recebeu uma mensagem de Kate no telemóvel porque haveria problemas com os vestidos das damas de honor. O grupo de meninas que integrava o cortejo que acompanharia a noiva ao altar contava com a princesa Charlotte. A segunda filha dos duques de Cambridge tinha acabado de completar três anos a 2 de maio e o terceiro filho, o príncipe Louis, tinha nascido há poucas semanas, a 23 de abril desse ano.

Os vestidos das pequenas damas de honor também foram uma criação da designer do vestido de noiva, Clare Waight Keller para a casa Givenchy, “Os vestidos eram de alta-costura francesa, costurados à mão apenas com base nas medidas que haviam sido tiradas. Por isso, não era de admirar que precisassem de alterações”, escreveu o príncipe no seu livro.

Meghan não respondeu de imediato porque tinha vários assuntos relacionados com o casamento para tratar e ainda problemas relacionados com o seu pai, que acabou por não estar presente na cerimónia. Na manhã seguinte enviou uma mensagem a Kate na qual dizia que tinha um alfaiate, de nome Ajay, “a postos” e no palácio. Não terá sido suficiente para Kate e as duas falaram nessa tarde. “O vestido da Charlotte está demasiado grande, demasiado comprido, demasiado folgado. Chorou quando o experimentou em casa, informou Kate”, segundo descreve o príncipe Harry. “Certo, e eu disse-te que o alfaiate está à espera desde as oito da manhã. Aqui. No palácio. Podes levar a Charlotte para se fazerem as alterações, como as outras mães estão a fazer?”, respondeu Meghan. Ao que Kate disse “não, todos os vestidos têm de ser refeitos”.

Meghan perguntou a Kate se sabia o que se estava a passar com o pai dela. Kate disse que sim, mas estava preocupada com várias questões do casamento que se realizaria dali a quatro dias. Depois de uma série de mensagens trocadas entre as duas, Harry conta que chegou a casa e encontrou a noiva “no chão, num pranto” e ficou “horrorizado” por a ver tão transtornada. O príncipe descreve que as “emoções estavam à flor da pele” e que disse à namorada que “Kate não fez por mal”. Na altura viviam todos na propriedade do palácio de Kensington, os duques de Cambridge no apartamento 1A e Harry e Meghan estavam instalados em Not Cot. No dia seguinte Kate bateu à porta dos cunhados e vizinhos “com flores e um cartão onde se lia que estava arrependida”, conta Harry que concluiu: “Um simples mal-entendido, disse para mim”.

Gloss, hormonas e mais memórias. Desencontros ou choques de cultura?

Harry conta no seu livro que em fevereiro de 2018 ele e Meghan tiveram a sua “primeira aparição pública” com William e Kate, que estava grávida do príncipe Louis, num fórum da Fundação Real em que estiveram os quatro sentados num palco à conversa com uma moderadora. Foi deste evento que saiu a ideia de chamar “Fab Four” aos dois casais que representavam o futuro da casa real. Um jornalista recuperou o nome que o assessor dos Beatles deu ao grupo na sua época.

Antes de aparecerem perante o público houve um episódio de bastidores que ficou na memória do príncipe Harry e agora está também nas suas memórias como “constrangedor”. Meghan esqueceu-se do seu gloss e pediu emprestado o de Kate. “Uma americanice”, descreve o príncipe. “Esta, apanhada de surpresa, levou a mão à mala e, com relutância, tirou um pequeno frasco. Meg pôs um pouco no dedo e aplicou-o nos lábios.” Até aqui tudo bem, mas acontece que “Kate fez uma careta”. E Harry conclui: “Um pequeno choque de estilos, talvez? Algo de que devíamos ter sido capazes de rir logo a seguir. Mas deixou uma pequena marca. E então a imprensa achou que algo estava a acontecer e tentou empolar o assunto. Lá vamos nós, pensei com tristeza.”

A aparição do novo quarteto maravilha da realeza deu muito que falar na altura e o príncipe Harry conta que, passados uns dias, surgiu uma controvérsia. “Algo acerca de Meg mostrar apoio ao movimento #metoo e Kate não — com a indumentária? Acho que era essa a essência da coisa, mas vá lá saber-se ao certo”, explica o autor. “Não correspondia à realidade. Contudo penso que Kate ficou tensa e que constituiu um aviso, tanto para ela como para toda a gente, de que iria passar a ser comparada, e obrigada a competir, com Meg.”

Outra situação constrangedora entre os dois casais que terá resultado de um mal entendido ou choque de personalidades é a questão das “hormonas”. Kate referiu um telefonema em que não se lembrava de algo e Meghan disse-lhe que não importava, estava provavelmente com “cérebro de bebé” por causa das hormonas. A frase causou desconforto. A primeira ficou ofendida, exigiu um pedido de desculpas e disse à segunda: “Não temos intimidade suficiente para falares das minhas hormonas!” e em resposta ouviu Meghan dizer que fala com as amigas assim. O príncipe William também se meteu na discussão e terá apontado, literalmente, o dedo a Meghan para lhe dizer: “É falta de educação, Meghan. Na Grã-Bretanha não falamos assim.” “Se não te importas”, respondeu Meghan, “não me apontes o dedo”.

O príncipe Harry partilha ainda um outro episódio de bastidores entre as duas duquesas. Ele e Meghan regressaram de lua de mel mesmo a tempo do aniversário oficial de Isabel II em junho de 2018, a cerimónia Trooping the Colour, e uma das suas primeiras aparições públicas como recém-casados. “Kate perguntou a Meg o que achava do seu primeiro Trooping the Colour. Meg gracejou: É colorido. E um silêncio profundo e ameaçador ameaçou engolir-nos a todos”, conta Harry no seu livro Na Sombra.

No mês seguinte as duas duquesas estiveram juntas e muito animadas a assistir ao torneio de ténis de Wimbledon. No ano seguinte voltaram, mas desta vez acompanhadas por Pippa Middleton, a irmã mais nova de Kate. Em junho de 2020 a pandemia de Covid-19 fez com que o torneio fosse cancelado, mas também já não veríamos as cunhadas juntas na bancada, uma vez que por esta altura já os Sussex construíam a nova vida na Califórnia.