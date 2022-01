Kate Middleton, a plebeia encantada que o povo queria e a monarquia precisava

Katie Nicholl escreveu para a Vanity Fair uma crónica do casamento real, publicada em junho de 2011 na qual conta que esteve instalada num espaço criado para a imprensa na praça em frente ao Palácio de Buckingham a fazer a cobertura do evento, recordando que conseguia sentir a vibração dos gritos e aplausos do público. Depois da cerimónia, entre a multidão que se juntou em frente ao palácio e pela avenida The Mall, podia ouvir-se “Queremos a Kate! Queremos a Kate” (“We want Kate! We want Kate!”) enquanto os noivos apareciam no balcão do palácio para verem e serem vistos pelos seus súbditos.

No dia do seu casamento, Kate Middleton acordou cedo, fez a sua própria maquilhagem e foi ela quem tratou de acalmar o nervosismo que se fazia sentir na suite do Goring Hotel, onde a família da noiva estava instalada. Depois de ter tido aulas de voz com um especialista em elocução, na cerimónia disse, claramente, que prometia “amar, confortar, honrar e guardar”, em vez de “obedecer”, o seu futuro marido. Nicholl conta ainda, na sua peça, que, depois da receção à hora do almoço, os noivos foram descansar para Clarence House, onde trocaram as roupas pomposas por roupões, e viram a transmissão do seu próprio casamento na televisão, depois o príncipe Harry juntou-se a eles.

Keep Calm and Carry On

Apesar da forma descontraída, calma e controlada com que a duquesa de Cambridge, se apresenta sempre (e que a própria rainha parece aprovar e até admirar) nos últimos anos houve alguns obstáculos no seu caminho. Há dois anos a “bomba” Megxit” rebentou mesmo em cima do seu aniversário. E, além de toda a agitação que provocou na comunicação social (e certamente também na família), terá feito recair algum trabalho e exigência extra sobre William e Kate.

Mais tarde nesse mesmo ano, a Tatler, revista feminina britânica com grande aprovação na alta sociedade, e até boas relações com a família real, dedicou a capa do número de julho/agosto de 2020 à duquesa de Cambridge com o título “Catherine the great”, mas o que por fora parecia um elogio, por dentro, o texto revelou-se um pesadelo para Kate. Referências à vida dos duques e à família da duquesa levaram os advogados do palácio de Kensington a exigirem que as “incoerências e falsas representações” fossem removidas e, depois de ambos os lados se debaterem, o artigo que passou do papel para o site acabou por sofrer um valente corte.

Já em 2021 a duquesa foi alvo de críticas por ter ido, em meados de março, a uma vigília em por Sarah Everard, uma mulher de 33 anos que foi raptada e assassinada quando regressava a casa do trabalho, à noite em Londres. O caso demorou algum tempo a ser resolvido e comoveu muitas pessoas dentro e fora do Reino Unido. Kate quis prestar a sua homenagem, porque sabe o que é ter de se deslocar na noite londrina antes de se casar, e acorreu ao local da vigília num sábado à tarde para depositar flores. O problema é que, as limitações impostas pela pandemia não permitiam que se juntassem tantas pessoas, como acabou por acontecer, e a polícia interveio de forma musculada para as desmobilizar. Kate passou quase despercebida, com segurança mínima, mas levantaram-se questões sobre se a sua presença ali faria sentido, se a polícia saberia e ainda o facto de estar sem máscara.

“No entanto o que emergiu mais claramente da saída modestamente controversa de Kate não foi outro desastre para a casa de Windsor. Tornou-se numa espécie de triunfo.”, resumia entretanto o The Times. No artigo com o título “Is Kate the real revolutionary?” (Será Kate a verdadeira revolucionária?) este foi um dos momentos do trabalho que a duquesa desenvolveu durante o confinamento que levou à conclusão de que de ela está “discretamente a tornar-se a ativista mais eficiente d’A Firma”.

Uma colaboradora estrela d’ “A Firma”

Durante o namoro chamaram-lhe “Waity Katie” (Katie à espera). Agora diz-se que é “Queen in waiting” (à espera de ser rainha). No meio de tanta espera, Kate tem posto mãos à obra e utilizado o seu tempo, energia e recursos para se dedicar a causas importantes, para ela e para a sociedade, sendo a infância e a saúde mental as que têm maior destaque. Os duques de Cambridge têm a sua própria fundação, Royal Foundation, e no site podem ver-se os projetos que apoia. Muitos dos atos públicos da duquesa acontecem em escolas ou envolvem crianças e Kate é sempre um sucesso entre os seus súbditos mais pequenos. Em janeiro de 2020 lançou o estudo Early Years a nível nacional sobre os primeiros cinco anos da infância e como se podem refletir mais tarde na vida adulta. Entre as suas patronagens estão várias instituições que se dedicam a crianças. Tal como três importantes museus londrinos: o Museu de História Natural, o Museu Victoria & Albert (que tem pela primeira vez um mecenas real) e a National Portrait Gallery (NPG).

E foi precisamente com esta última que pôs em marcha o projeto Hold Still. A duquesa fez da fotografia um dos seus interesses pessoais, uma janela emocional para toda a nação durante o difícil tempo de confinamento que a Covid-19 impôs. O projeto, lançado em maio de 2020, convidava os britânicos a enviarem fotografias do seu dia a dia durante a pandemia. Das 31 mil imagens propostas resultaram 100 finalistas que estiveram numa exposição online da NPG e algumas expostas em jeito de cartaz pelo país. Em maio de 2021 Hold Still ganhou o formato de livro. Pessoas de todas as idades, em todos os contextos sociais ou profissões concorreram e esta iniciativa tornou-se um retrato da nação. Imagens verdadeiramente emotivas retrataram momentos de felicidade, desespero, esperança e dor e a duquesa foi o rosto desta iniciativa durante todo o processo e falou com alguns dos participantes. Além de ser apaixonada por fotografia, é entusiasta de atividades desportivas e crente na importância da vida ao ar livre uma existência saudável, vemo-la por isso no torneio de ténis de Wimbledon e em várias atividades relacionadas com a Natureza.

Moda, uma chave para muitas portas

Para uma pessoa se tornar um ícone precisa ter carisma e também a atenção da comunicação social. Se na década de 1980, a chegada da princesa Diana à família real coincidiu com o despontar da cultura de tabloides no Reino Unido, também a chegada de Kate Middleton coincidiu com o início da revolução das redes sociais. Em 2010 nasceu o Instagram e o Twitter permitiu a utilização de imagens. No ano seguinte, um casamento real mediático apresentou ao mundo uma nova duquesa, bonita, simpática, solidária e a quem tudo parecia ficar bem. Se às redes sociais e à duquesa juntarmos uma audiência internacional (sedenta de novidades, de interação ou simplesmente curiosa), marcas de moda e muitas fotografias, já temos a receita para um ícone do século XXI.

Bethan Holt, diretora de conteúdos de moda do jornal britânico The Telegraph, lançou em fevereiro de 2021, o livro The Duchess of Cambridge. A decade of modern royal style (da editora Ryland, Peters & Small), onde analisa a evolução do estilo de Kate ao longo de uma década como duquesa. Um mês antes publicou um artigo no jornal sob o mesmo tema, classificando a receita anterior como um “fenómeno de moda” e acrescentando que se acredita que Kate tenha impulsionado a indústria da moda britânica em cerca de mil milhões de libras, num único ano. “Como é que ela o fez? Sendo ao mesmo tempo revolucionária e totalmente respeitadora das tradições reais”, conclui a jornalista. “Poucas semanas depois do noivado de Kate com William, nasceu o chamado ‘Kate Effect’, numa referência à sua capacidade para fazer com que um item se esgote ou impulsionar um negócio a novos níveis”. Bethan Holt falou com David Reiss fundador da marca Reiss, que conta que quando Kate usou o vestido Shola para receber o casal Obama em maio de 2011 no palácio de Buckingham, primeiro o site “crashou” com a quantidade tal foi a quantidade de visitas, depois os vestidos venderam-se à velocidade de um por minuto até esgotarem e, quando abriram as lojas nos Estados Unidos, já não havia modelos disponíveis.