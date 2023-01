A Arábia Saudita é em muitos pontos uma realidade distinta daquelas a que estamos habituados na Europa e a recente contratação de um guarda-redes por parte do Al Nassr, que durante uns minutos conseguiu tirar o foco das atenções de Cristiano Ronaldo, funciona como exemplo paradigmático disso mesmo. Após a lesão do titular David Ospina, o clube tentou de imediato um sucessor e assegurou o argentino Agustín Rossi entre aviões: o guardião tinha estado nos EAU a discutir a Supertaça pelo Boca Juniors frente ao Racing, fez escala em Madrid, foi informado aí pelo empresário de que podia seguir para a Arábia Saudita e em vez de voltar a Buenos Aires trocou de avião para Riade. Com isso, e por uma operação que valeu um milhão de dólares (cerca de 920 mil euros), o Flamengo de Vítor Pereira terá de aguardar mais cinco meses por Rossi.

Keylor Navas, que a meio da semana defrontou pelo PSG o misto de estrelas entre Al Nassr e Al Hilal, foi hipótese mas acabou por cair. Menos um reencontro para Ronaldo, português que tem sido quase relações públicas fora de campo com diversos momentos com antigos companheiros e outras figuras do desporto (a última foi Francis Ngannou, ex-campeão de MMA). No entanto, nem isso parecia enfraquecer não só o rumo da equipa de Riade na Liga saudita mas também a estreia oficial de Cristiano Ronaldo depois de um cartão de visita que dificilmente poderia ser mais apelativo: de regresso à competição naquele que foi o seu primeiro jogo desde o Mundial, o número 7 marcou de grande penalidade e bisou na recarga a um remate de cabeça que batera no poste. Por 60 minutos, CR7 voltou a ser feliz. E era assim que pretendia continuar.

