[artigo em atualização]

Venceu o Vista Curta e em Vila do Conde. Ganhou em Valladolid, Clermont-Ferrand, Chicago e Cannes (onde também já tinha feito história ao ser a primeira curta de animação portuguesa a conseguir tal distinção). E está agora nomeado para o Óscar de Melhor Curta Metragem de Animação. Trata-se de “Ice Merchants”, filme de João Gonzalez estreado no ano passado.

Conta a história de um pai e um filho que todos os dias saltam do alto de um penhasco, onde vivem, para chegarem até à vila onde vendem o gelo que apanham. Depois, precisam de voltar a subir e repetir tudo outra vez. Mas pelo meio acontece uma história de família, são 14 minutos de encanto visual para ilustrar uma relação de proximidade afetiva e distância geracional.

[o trailer de “Ice Merchants”:]

Ao Observador, João Gonzalez diz que esta “é uma possibilidade para espalharmos o nosso trabalho e para que mais ouçam e vejam a animação portuguesa. Mesmo para os media portugueses. Para que tudo esteja mais a par da qualidade do cinema português. Acho que essa é a maior satisfação. Chegar a mais gente.”

“Ice Merchants”, com produção de Bruno Caetano, da Cola Animation, Michael Proença, da Wild Stream, e a Royal College of Art, é a segunda curta de animação realizada por um português nomeada para os Óscares, depois de “Feral”, de Daniel Sousa, em 2014.

MELHOR FILME

“Top Gun Maverick”

“Os Fabelmans”

“Os Espíritos de Inisherin”

“Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

“Tár”

“Elvis”

“A Oeste Nada de Novo”

“O Triângulo da Tristeza”

“A Voz das Mulheres”

“Avatar: O Caminho da Água”

MELHOR REALIZAÇÃO

Steven Spielberg, “”Os Fabelmans”

Martin McDonagh, “Os Espíritos de Inisherin”

Todd Field, “Tár”

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

Ruben Ostlund, “O Triângulo da Tristeza”

MELHOR ATRIZ

Michelle Yeoh, “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

Cate Blanchett, “Tár”

Ana de Armas, “Blonde”

Andrea Riseborough, “To Leslie”

Michelle Williams, “Os Fabelmans”

MELHOR ATOR

Austin Butler, “Elvis”

Brendan Fraser, “A Baleia”

Colin Farrell, “Os Espíritos de Inisherin”

Bill Nighy, “Living”

Paul Mescal, “Aftersun”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Para Sempre”

Kerry Condon, “Os Espíritos de Inisherin” –

Jamie Lee Curtis, “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

Hong Chau, A Baleia

Stephanie Hsu, “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Ke Huy Quan, “Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

Brendan Gleeson, “Os Espíritos de Inisherin”

Barry Keoghan, “Os Espíritos de Inisherin”

Judd Hirsch, “Os Fabelmans”

Brian Tyree Henry, “Causeway”

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO

“The Flying Sailor”

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

“Ice Merchants”

“My Year of Dicks”

“An Ostrich Told me the World is FAke and I Think I Believe It”

MELHOR CURTA METRAGEM

“An Irish Goodbye”

“The Red Suitcase”

“Night Ride”

“Le Pupille”

“Ivalu”

MELHOR CURTA DOCUMENTAL

“How Do You Measure a Year?”

“Strangers at the Gate”

“Haulout”

“The Martha Mitchell Effect”

“The Elephant Whisperers”

MELHOR FILME INTERNACIONAL

“A Oeste Nada de Novo”

“Close”

“Argentina, 1985”

“The Quiet Girl”

“Eo”

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“All That Breathes”

“Navalny”

“Fire of Love”

“A House Made of Splinters”

“All the Beauty and the Bloodshed”

MELHOR CANÇÃO

“Naatu Naatu” (“RRR”)

“Lift Me Up” (“Black Panther: Wakanda Para Sempre”)

“Applause” (“Tell it Like a Woman”)

“This is a Life” (“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”)

“Hold My Hand” (“Top Gun Maverick”)

MELHOR BANDA SONORA

“Babilónia”

“A Oeste Nada de Novo”

“Os Fabelmans”

“Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

“Os Espíritos de Inisherin”

MELHORES EFEITOS VISUAIS

“A Oeste Nada de Novo”

“Black Panther: Wakanda Para Sempre”

“Avatar: O Caminho da Água”

“Top Gun Maverick”

“Batman”

MELHOR SOM

“Top Gun Maverick”

“Avatar: O Caminho da Água”

“Elvis”

“A Oeste Nada de Novo”

“Batman”

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

“Batman”

“Elvis”

“A Oeste Nada de Novo”

“A Baleia”

“Black Panther: Wakanda Para Sempre”

MELHOR MONTAGEM

“Top Gun Maverick”

“Tár”

“Elvis”

“Os Espíritos de Inisherin”

“Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

MELHOR GUARDA ROUPA

“Black Panther: Wakanda Para Sempre”

“Elvis”

“Um Sonho em Paris”

“Babilónia”

“Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”

MELHOR FOTOGRAFIA

“A Oeste Nada de Novo”

“Top Gun Maverick”

“Elvis”

“Tár”

“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

“Elvis”

“Os Fabelmans”

“Avatar: O Caminho da Água”

“Babilónia”

“A Oeste Nada de Novo”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“Pinóquio”

“Marcel the Shell With Shoes On”

“Turning Red”

“O Gato das Botas: O Último Desejo”

“The Sea Beast”

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

“Living”

“A Voz das Mulheres”

“A Oeste Nada de Novo”

“Top Gun Maverick”

“Glass Onion”

ARGUMENTO ORIGINAL

“Os Espíritos de Inisherin”, Martin McDonagh

“Tudo em todo o lado ao mesmo tempo”, Daniel Kwan, Daniel Scheinert

“Tár”, Todd Field

“O Triângulo da Tristeza”, Ruben Östlund

Tony Kushner, Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

