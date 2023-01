João Gonzalez tem 26 anos, nasceu no Porto e quando era miúdo queria ser jogador profissional de voleyball. Foi atrás dos colegas para Ciências, desistiu do piano, mas acabou numa licenciatura de Artes e Multimédia na Escola Superior de Media, Artes e Design do Politécnico da região onde nasceu. É animador, ilustrador, músico. E é o realizador de “Ice Merchants”, uma curta-metragem de animação de 14 minutos que já ganhou mais de 30 prémios internacionais e que agora foi nomeada para os Óscares. Uma história doce no meio do gelo, a relação de um pai e de um filho que vivem sozinhos no alto de uma montanha, numa casa pendurada num penhasco. Cima, baixo, cima baixo, hábito, relações familiares. Todos os dias esta repetição, para ganharem a vida a vender gelo na vila mais próxima. Se a simplicidade fosse desenhada, estaria toda ali.

Esse anúncio chegou agora: João Gonzalez é o segundo português a conseguir chegar aos nomeados de curtas-metragens de animação nos Óscares — depois de Daniel Sousa ter sido o primeiro em 2014, com o seu “Feral”. Na corrida deste ano, Laura Gonçalves (“Homem do Lixo”) também conseguiu entrar na shortlist da mesma categoria e Filipe Melo (“O Lobo Solitário) fez a mesma proeza nas curtas-metragens de live action. Mas este é também o primeiro filme português a conseguir o feito, já que a produção da nacional Coala Animation é maioritária.

Gonzalez segue também as pisadas de Regina Pessoa, que chegou à shortlist de nomeados para a Melhor Curta de Animação dos Óscares e conseguiu uma nomeação para os Annie, as estatuetas douradas deste género. E apesar do sucesso que coloca este filme feito com uma equipa curta — com a Cola Animation e em co-produção com a Wild Stream e a Royal College of Art — como um autêntico front runner de animação, o realizador português quer ter os pés bem assentes na terra. Até porque este caminho já estava a ser desbravado por outros nomes: “A animação portuguesa não está só agora a dar cartas”, conta em conversa com o Observador.

João Gonzalez, que já conta com dois trabalhos anteriores — “The Voyager” (2017) e “Nestor” (2019) — e um mestrado na Royal College of Art em Londres, não é um autor que se preocupe em usar referências de outros para criar. Não é que não o faça, mas a sua mente — e especialmente os seus sonhos — têm dado pano para mangas. Fechar os olhos e deixar ir. Parece simples? Nem por isso. Muitas horas ao computador, fotografama a fotografama, desenho a desenho. Cor, sombra e música. E mãos para tudo. “A animação é uma porta para me descobrir mais a fundo, essa realidade metafísica que, normalmente, só encontramos em sonhos. Todos os meus filmes têm ‘uma missão’ diferente. São sempre, de certa forma, pessoais, transmitem a forma como eu olho para a vida”, diz.

