Não se deixe enganar pela ligeira subida de temperatura que os meteorologistas preveem para os próximos dias: o frio polar vai regressar já no fim de semana. E “não há mesmo fim à vista para o frio” que se tem registado em Portugal Continental nos últimos dias, confirmaram os meteorologistas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ao Observador: “Os avisos amarelos vão voltar na próxima semana.”

Com exceção dos distritos de Bragança e Guarda, onde os avisos meteorológicos de frio vão manter-se pelo menos até às seis da manhã de sábado, os alertas que o IPMA tem anunciado nos últimos dias vão dar tréguas até ao dia 28. O aumento da temperatura não será expressivo — apenas 1ºC a 2ºC —, mas é o suficiente para os registos ficarem abaixo dos critérios necessários para a emissão de mais avisos.

É assim por causa da passagem de uma massa de ar mais quente, que até já permitiu aos meteorologistas levantarem os avisos amarelos de frio esta quarta-feira nos distritos de Lisboa e Setúbal. A partir de amanhã, será assim em quase todo o país. Haverá, no entanto, outro dissabor: o ar mais quente é também mais húmido. E vai chover.

Nada indica que se repetirão as cheias que se registaram em algumas zonas do país, incluindo na capital, em meados de dezembro. Até porque será chuva de pouca dura: o anticiclone que estacionou a oeste da Irlanda, sobre o oceano Atlântico, voltará a varrer para cima da Península Ibérica uma massa de ar muito fria que vem de nordeste, entra no continente europeu e chega a Portugal depois de atingir Espanha.

A partir de dia 28, para então de chover porque esse ar vindo do polo norte é mais seco — mas o frio, esse, regressa ao país sem data para desaparecer. Os avisos amarelos com que os meteorologistas têm pintado o mapa de Portugal vão regressar pelo menos até ao fim da próxima semana. A partir daí, ainda é muito cedo para saber o que esperar do estado do tempo. Mas, neste momento, nada indica que o mercúrio dos termómetros voltará a subir.