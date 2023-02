Em “Os Espíritos de Inisherin”, o dramaturgo, argumentista e realizador anglo-irlandês Martin McDonagh (“Quatro Cartazes à Beira da Estrada”) volta a juntar os seus dois intérpretes de “Em Bruges” (2008), Colin Farrell e Brendan Gleeson. Se neste filme eles interpretavam dois assassinos profissionais irlandeses que estavam em Bruges à espera de ordens do seu patrão e bebiam muita cerveja, visitavam a cidade e tinham conversas que oscilavam entre o banal e o profundo, em “Os Espíritos de Inisherin” (nomeado para nove Óscares), eles são dois grandes amigos, Pádraic e Colm, que vivem na ilha (fictícia) do título nos anos 20 do século passado, situada ao largo da Irlanda, e bebem muita cerveja, olham para o mar e têm conversas banais.

[Veja o “trailer” de “Os Espíritos de Inisherin”:]

Até ao dia em que Pádraic chega ao “pub” local às 14h00, como sempre, vai beber uma cerveja com o seu amigo Colm, que já lá está, e este lhe diz, secamente e sem justificação, que já não gosta dele e que se acabaram as conversas entre os dois. Pádraic, que vive com a irmã, Siobhán, e tem uma burrinha de estimação chamada Jenny, não quer acreditar no que ouviu, não percebe porque é que o amigo já não quer a sua companhia nem beber e conversar com ele e recusa-se a deixá-lo em paz como ele pediu. Até que Colm, que compõe música e toca violino, lhe diz que por cada vez que Pádraic vier tentar falar com ele, cortará um dedo com uma tesoura de podar.

