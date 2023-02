Caiu como uma bomba em Espanha, teve estilhaços a chegar a vários edifícios da Liga, foi sentido de forma diferente em diferentes locais. A notícia de que o Barcelona teria pago um total de 1,7 milhões de euros a um vice do Comité Técnico de Árbitros da Federação Espanhola, José María Enríquez Negreira, quase passou ao lado da imprensa desportiva catalã mesmo sabendo o que estava a acontecer e também não comentários oficiais por parte do Real Madrid, principal rival dos blaugrana. No entanto, há uma frase nesta fase muito ouvida nos corredores de Valdebebas, centro de treinos dos merengues: “O tempo dá e tira razão mas neste caso deu-nos toda a razão”. Porquê essa ideia? Porque entre 2016 e 2018, período em causa neste processo, o Barcelona não teve qualquer grande penalidade assinalada contra si na Liga ao longo de… 78 encontros.

Se antes se falava em teorias da conspiração, agora existe algo palpável sobre todas as críticas que recaíam sobre as arbitragens dos jogos do Barça – mesmo que não se possa formular qualquer ligação direta causa-efeito. Todavia, há motivos para levantar dúvidas. Neste caso, 33 motivos, equivalentes ao número de faturas que foi apresentado à Autoridade Tributária em janeiro de 2021 pelos dirigentes catalães quando Josep Maria Bartomeu era presidente. Destinatário? A empresa de Negreira, como mostra o El Mundo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.