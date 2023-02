O octogenário realizador, ator e escritor polaco Jerzy Skolimowski, autor de filmes como “O Uivo” ou “Moonlighting”, disse que a única vez que se lembra de ter chorado no cinema foi nos anos 60, quando era um jovem cineasta em início de carreira e foi ver “Peregrinação Exemplar”, de Robert Bresson, que tinha ficado à frente do seu “Walkover” na lista dos 10 melhores filmes do ano dos “Cahiers do Cinéma”. Skolimowski saiu da sala emocionalmente arrasado com esta alegoria cristã de Bresson, em que um burrinho, símbolo da inocência, é exposto à crueldade e à estupidez dos homens até à morte.

“EO”, o novo filme de Skolimowski, vencedor dos Prémios do Júri e da Banda Sonora em Cannes, e candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional, é, segundo ele, uma homenagem a “Peregrinação Exemplar” e uma manifestação de amor aos animais e à natureza por parte do cineasta e da sua parceira de escrita de argumento, Ewa Piaskowska. A fita centra-se no burrinho EO (a onomatopeia para o zurro destes animais), que vive num circo polaco, participando num número com Kasandra (Sandra Drzymalska), uma artista que o adora e mima, embora o seu diretor já não seja tão simpático para o animal.

[Veja o “trailer” de “EO”:]

