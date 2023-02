A instituição oceanográfica norte-americana Woods Hole (WH) divulgou esta quarta-feira imagens nunca antes vistas pelo público, que mostram uma das primeiras expedições de um grupo de mergulhadores aos destroços do Titanic. O vídeo com cerca de 1 hora e 20 minutos foi revelado para assinalar o 25.º aniversário do multipremiado filme de James Cameron, baseado na primeira (e única) viagem do famoso navio — e na tragédia que levou ao seu naufrágio.

Os destroços do Titanic foram localizados em setembro de 1985 por um grupo de investigadores da mesma instituição oceanográfica, em conjunto com o instituto francês Institut Français de Recherche Pour l’Exploitation de la Mer. Em junho de 1986, essa mesma equipa franco-americana voltou ao local, liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard e acompanhada por Jason Jr., um veículo operado remotamente, e Alvin, um submersível com capacidade para três pessoas. Foi durante essa expedição que recolheram as imagens agora reveladas.

Os destroços do navio localizam-se a 3.800 metros de profundidade no Oceano Atlântico, a cerca de 640 quilómetros da ilha da Terra Nova, no Canadá.

A instituição Woods Hall descreve as imagens como “raras, intactas e maioritariamente inenarráveis”. O vídeo foi carregado no canal de YouTube da WH e inclui um plano do submersível Alvin a aproximar-se do navio e a estacionar no deck, além de imagens daquele que foi o escritório do chefe de cabine.

“Mais de um século depois da perda do Titanic, as histórias humanas consagradas no grande navio continuam a ecoar”, declarou o realizador James Cameron num comunicado de imprensa emitido pelo organismo e citado pela CBS News. “Como muitos, fiquei fascinado quando Alvin e Jason Jr. se aventuraram por baixo e por dentro dos destroços.”

O Titanic zarpou a 12 de abril de 1912 de Southampton, no sul de Inglaterra, rumo a Nova Iorque. Foi apresentado pela operadora White Star Line como “impossível de afundar” e construído para ser o mais luxuoso do mundo. Afundou na madrugada de 15 de abril, nem três dias após partir, depois de chocar contra um icebergue. Estavam 2.200 pessoas a bordo, mas também 12 cães, pássaros galos e galinhas. Cerca de 1.500 passageiros e tripulantes morreram e outros 700 foram resgatadas.

