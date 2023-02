Ainda sem nenhum jogo disputado à frente da equipa nacional, o novo selecionador de Portugal, Roberto Martínez, deu-se a conhecer ao adeptos. “Até ao momento, o meu prato favorito é cozido à portuguesa, mas já me disseram que tenho que provar bacalhau”, revelou quando questionado pelos fãs da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) espalhados pelo mundo. “Estou a aprender a língua para conseguir fazer este tipo de entrevista em português”, comunicou no vídeo divulgado nas redes sociais.

Depois de ter recebido a confiança do presidente da FPF, Fernando Gomes, em janeiro, quando foi apresentando como sucessor de Fernando Santos, Roberto Martínez apontou os motivos que o fizeram escolher a Cidade do Futebol como local de trabalho após ter deixado a seleção da Bélgica, com a qual esteve no Campeonato do Mundo que se realizou no Qatar. “É claro que foi a grande reputação que a Seleção portuguesa tem a nível mundial. É uma seleção com futebolistas muito competitivos. Quando era treinador da Bélgica, tivemos oportunidade de nos defrontarmos em duas ocasiões – uma foi um amigável em Bruxelas, a outra foi no Europeu. Aí, apercebeste do grupo de futebolistas que há [em Portugal]. A partir daí, foi conhecer a estrutura”, o que levou o espanhol a considerar “impossível não ser parte deste projeto”.

Enquanto se aguarda com expectativa pela primeira convocatória de Roberto Martínez tendo em vista os jogos contra Liechtenstein e Luxemburgo a contar para o apuramento do Europeu 2024 aos quais atribui grande importância no processo crescimento da equipa, o técnico estabeleceu a característica mais importante para se ser jogador de seleção. “É que possa jogar sob pressão. Todos os jogadores têm qualidades importantes. No futebol internacional não há margem de erro. Poder desfrutar dessa pressão é o que faz um futebolista importante. Dá-me a impressão que o futebolista português tem essa capacidade, está feito para ser competitivo, está feito para estar nas grandes competições. Por isso, é que temos tantas boas opções. Temos mais de 50 jogadores nas cinco grandes ligas do mundo. A verdade é que isso faz de nós uma seleção muito competitiva”, referiu quando já na primeira conferência de imprensa, aí na presença de jornalistas, também apontou que Portugal é uma das seleções com mais talento do mundo.

O selecionador nacional tem marcado presença em vários estádio, inclusivamente fora de Portugal, para assistir as jogo e se encontrar com jogadores que podem vir a ser chamados aos trabalhos da equipa. “Já tive oportunidade de conhecer alguns dos jogadores e há um grande amor para jogar por esta Seleção, o compromisso é total e essa é a forma perfeita de construirmos uma equipa capaz de fazer os adeptos felizes”.

Para Roberto Martínez, que se diz gostar “de ter uma equipa de ataque” e preferir ganhar 5-4 do que 1-0, Portugal já “é um país especial”, sendo que destaca “a mentalidade e cultura futebolística”. “Isso apaixona-me, porque se enquadra na minha forma de viver”, afirma.

Apesar de ter assumido a equipa das quinas no início de 2023, o técnico está também atento ao futebol feminino de Portugal que conseguiu um apuramento inédito para o Mundial: “A primeira vez que se consegue um feito tão histórico, torna-se muito especial e faz com que o grupo seja muito especial. Acho que o treinador, Francisco Neto, está a fazer um grande trabalho. Conhece muito bem as suas jogadoras”.