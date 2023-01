A precipitação de acontecimentos estava definida. O mandato de Fernando Gomes ia até 2024, o contrato de Fernando Santos ia até 2024, o próximo Campeonato da Europa acontece em 2024. O Mundial do Qatar, porém, antecipou a saída de Fernando Santos — e fez com que Fernando Gomes se visse obrigado a escolher um novo selecionador nacional para o próximo Campeonato da Europa.

A escolha recaiu em Roberto Martínez, treinador espanhol de 49 anos que foi o selecionador da Bélgica desde 2016 e até dezembro, altura em que saiu na sequência da eliminação precoce ainda na fase de grupos do Campeonato do Mundo. Martínez, que também orientou Swansea City, Wigan e Everton em Inglaterra, foi apresentado esta segunda-feira na Cidade do Futebol e ao lado de Fernando Gomes — que começou por sublinhar “o entusiasmo e a ambição” com que o técnico recebeu o convite português.

“Sublinho a coragem que demonstra ao aceitar suceder ao selecionador mais titulado da história de Portugal. Desejo-te toda a sorte e recebo-te em nome de todos os portugueses”, continuou, aproveitando para ler uma declaração que levou preparada e sublinhar o legado de Fernando Santos. “Este é um momento importante para a Seleção. Para começar, permitam que reafirme a honra que foi ter Fernando Santos como selecionador desde 2014. Juntos, construímos o período mais feliz da Seleção Nacional com a vitória no Euro 2016, a conquista da Liga das Nações em 2019 e uma das melhores campanhas em Mundiais, no Qatar. Para além do fortalecimento dos laços entre a equipa de todos nós e os 11 milhões de portugueses. Muito obrigado, Fernando Santos”, acrescentou o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Mais à frente, Fernando Gomes abordou precisamente o facto de o próprio mandato terminar em 2024 — e de o contrato assinado com Roberto Martínez durar até 2026. “Depois de um Mundial em que todos, a começar por mim, sentimos que Portugal poderia ter ido mais longe, o desafio que enfrentei como presidente da FPF foi este: levar o ciclo que começou em 2015 até ao Euro 2024 ou iniciar já o ciclo que visa chegar ao Mundial 2026 como um dos mais fortes candidatos ao título. A nossa decisão, depois de profunda ponderação, foi começar um ciclo novo. Permitam que seja muito claro sobre isto: apesar de o nosso mandato terminar no ano civil de 2024, cumpre-me tomar todas as decisões que assegurem uma transição segura e tranquila para o meu sucessor ou sucessora”, explicou, delineando logo depois os objetivos para o futuro da Seleção Nacional.

“Na primeira conversa que tive com Roberto Martínez, ficou claro que estava perante um selecionador que encaixava no perfil desenhado. Ele, tal como nós na FPF, acredita que Portugal pode e deve estar sempre na decisão pelas grandes competições. E isso significa, pelo menos, aceder às meias-finais em qualquer prova. É isso que ambicionamos e é esse o ADN da Seleção Nacional”, disse o líder da Federação.

Ainda ao longo da declaração escrita, Fernando Gomes garantiu que a escolha do novo selecionador nunca esteve limitada aos treinadores portugueses. “O novo selecionador teria de ser ambicioso, conhecedor do futebol internacional, habituado a treinar jogadores ao mais alto nível, com experiência nos grandes campeonatos e idealmente também nas seleções. Na construção deste perfil, nunca foi relevante o local de nascimento. Somos uma Seleção formada por jogadores que, na sua grande maioria, atua, atuou ou vai atuar em diferentes países e campeonatos”, recordou, deixando o desejo de que Roberto Martínez tenha uma passagem duradoura pelo comando da seleção portuguesa.

“O ciclo de Fernando Santos durou mais de oito anos. O ciclo de Rui Jorge nos Sub-21 começou há 12 anos. Jorge Braz lidera a Seleção de futsal desde 2010. Mário Narciso vai cumprir este ano uma década à frente do futebol de praia. Francisco Neto cumpre em fevereiro nove anos na Seleção feminina de futebol. E Luís Conceição leva oito anos na Seleção feminina de futsal. Os treinadores precisam de tempo e apoio para formar equipas. Isso é muito claro na FPF. Tem sido assim desde que aqui cheguei. Não será diferente agora. Roberto, tudo faremos para que o teu ciclo seja longo e feliz”, terminou.

Questionado sobre se José Mourinho foi a primeira opção da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes não abordou diretamente o atual treinador da Roma e garantiu que a única “proposta concreta” foi a que foi feita a Roberto Martínez. “O que nos interessou desde a primeira hora foi definir o perfil de treinador de que necessitávamos. Obviamente, aquilo que posso dizer dentro desta procura foi que falámos com muita gente. Todos sabem que tenho um relacionamento grande com a generalidade dos treinadores portugueses. Aquilo que posso dizer e confirmar é que a única proposta concreta que fizemos para ser selecionador foi ao Roberto Martínez”, concluiu.