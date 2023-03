A Disney prepara-se para censurar dois contos clássicos da banda desenhada do Tio Patinhas no âmbito do seu “compromisso com a diversidade e inclusão”, que visa alterar ou deixar de publicar histórias antigas que contenham elementos discriminatórios. A medida está a gerar críticas e ecoa as notícias recentes que dão conta de alterações aos livros de autores como Roald Dahl ou Ian Fleming.

Em causa está uma personagem em particular: Bombie o Zombie. Trata-se, como o nome indica, de um zombie (na aceção original do termo: um morto reavivado com recurso a magia negra, muito comum no folclore de países como o Haiti), que o Tio Patinhas encontra numa excursão a África. A personagem é desenhado com traços racializados e associados a esterótipos tribais africanos.

A polémica reveste-se de uma importância ainda maior uma vez que as duas BDs em questão — O Pato Mais Rico do Mundo (1994) e O Sonho de uma Vida (2002) — são particularmente acarinhadas pelos fãs da personagem e formam uma parte importante da cronologia moderna do Tio Patinhas. No caso da primeira, forma a última parte de uma série de números que, desta forma, irão deixar de ter o seu final publicado.

A notícia de que os livros seriam banidos foi dada pelo ilustrador responsável pelas histórias, Don Rosa. Na sua página de Facebook, partilhou com os fãs a comunicação que recebeu da Walt Disney Company a informá-lo da decisão:

Como parte do seu compromisso continuado com a diversidade e a inclusão, a Walt Disney Company está a conduzir um processo de avaliação do seu arquivo de histórias. Em função disso, algumas histórias que não se alinham com estes valores deixarão de ser publicadas. É o caso de O Pato Mais Rico do Mundo e O Sonho de uma Vida. Estas histórias não farão parte de reedições ou coleções futuras”, pode ler-se.

Na publicação, o artista acabou por criticar publicamente a decisão da empresa, questionando: “Que outras histórias do Pato estão agora banidas? Só as minhas? Talvez outras?”.

Porém, a decisão pode ainda não ser definitiva. Segundo o jornal espanhol ABC, perante o clamor dos leitores, que criticaram a decisão e o seu significado para o histórico da conhecida personagem, a Disney poderá estar a rever a sua decisão.

Foi o próprio Don Rosa quem, na sua página, o revelou. “Pedi uma atualização à pessoa que me notificou sobre a proibição da história (uma fonte totalmente confiável), que me disse que ‘as discussões estão em curso’. Com sorte as mentes mais sãs irão prevalecer e irá chegar-se a uma solução”, considerou o animador.