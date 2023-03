A Imaginary Cloud, software house portuguesa, integra o FT 1000, de 2023: o ranking do conceituado jornal inglês Financial Times (FT). Lançada todos os anos, esta lista tem como objetivo identificar as empresas europeias que mais se destacam pela sua performance. A Imaginary Cloud faz parte do ranking deste ano, ocupando o 807 lugar, sendo a única software house portuguesa a ser destacada nesta lista.

Mais do que uma distinção, uma validação

Fundada em 2010, a Imaginary Cloud é uma empresa de software house 100% portuguesa que desenvolve software web, mobile e inteligência artificial (AI) para clientes em todo o mundo. A empresa foi agora reconhecida pelo Financial Times (FT), ao integrar o FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2023, destacando a Imaginary Cloud como uma das empresas de maior crescimento na Europa. No ano passado, foi ainda considerada um dos Melhores Lugares para Trabalhar na Europa, pelo estudo Best Place to Work in Europe 2022.

Sobre a distinção pelo FT, Tiago Franco, CEO da Imaginary Cloud, refere: “Entrar para este ranking do Financial Times é uma validação de todo o trabalho que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Desde a nossa conceção que fizemos as coisas diferentes: acreditávamos que era possível desenvolver software com melhor qualidade se nos focássemos no utilizador; acreditávamos que era possível oferecer um serviço superior se criássemos uma cultura human-centric, em que a nossa equipa se sentisse cuidada. Esta estratégia foi dando frutos com o tempo. A nossa taxa de recomendação pelos nossos clientes é de 99%, com avaliações de 5 estrelas, e contamos com dezenas de prémios internacionais dos projetos desenvolvidos. Aos poucos, fomos vendo o nosso ritmo de crescimento acelerar de forma constante, até onde chegámos hoje, com a entrada neste ranking.”

807 É a posição que a Imaginary Cloud ocupa no ranking FT 1000, ao lado de várias empresas europeias, sendo a única portuguesa a integrar esta lista.

Um crescimento constante

Nos 12 anos da sua existência, a Imaginary Cloud tem crescido a um ritmo constante, mesmo durante a pandemia que se fez sentir. Desde a sua criação, a empresa já desenvolveu mais de 300 produtos digitais para empresas em todo o mundo. É este foco global que lhe permite crescer de ano para ano, aumentando a sua carteira de clientes em várias zonas do globo, como na América do Norte, no Médio Oriente e mesmo na Europa. É por isso que, do portefólio da Imaginary Cloud, fazem parte projetos inovadores com alguns dos principais líderes da indústria de vários países. Ainda assim, Tiago Franco não se deixa deslumbrar, revelando: “Mais do que o crescimento, o que nos deixa orgulhosos deste caminho é o facto de o fazermos de forma sólida e consistente, graças à qualidade do trabalho das nossas equipas e da satisfação total dos nossos clientes.”

+300 A Imaginary Cloud já desenvolveu, desde 2010, mais de 300 produtos digitais para empresas em todo o mundo.

O ranking FT 1000

O FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies é uma lista com o top 1000 das empresas europeias cuja faturação mais cresceu entre 2018 e 2021. Num período marcado pelo impacto negativo da pandemia de Covid-19 que assolou todo o mundo, a Imaginary Cloud ingressou nesta lista graças ao seu crescimento de 150% de forma sustentada.

2023: um ano com boas previsões

Apesar da onda de despedimentos que tem vindo a assolar a indústria tecnológica, a Imaginary Cloud prevê continuar a crescer. Na verdade, a empresa de software house encontra-se a recrutar programadores e project managers, para que consiga dar resposta à procura que os seus serviços continuam a ter. Procura essa que faz com que a Imaginary Cloud preveja terminar o corrente ano a crescer a duplo dígito.