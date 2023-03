Foram nove horas de cimeira, a SNS SUmmit, em que diretores clínicos, enfermeiros diretores, diretores do serviço de urgência e enfermeiros-gestores do serviço de urgências das instituições do SNS se reuniram para debater as boas práticas nas urgências e na articulação com outros serviços.

Da discussão, em que também esteve presente o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assim como alguns dos seus antecessores (como Adalberto Campos Fernandes ou Maria de Belém), e o diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, saiu uma lista de recomendações para reformar os serviços de urgência, que será estudada e implementada pela Direção Executiva do SNS.

O responsável por apresentar a súmula das 16 sugestões foi Nelson Pereira, diretor do serviço de urgência do Centro Hospitalar de São João. Estas medidas foram delineadas à luz dos temas que foram abordados ao longo de toda a cimeira, de acordo com as intervenções dos vários oradores ao longo do evento. Esta é a lista completa:

Investir em campanhas nacionais de promoção da literacia e informação da população com vista ao uso mais racional dos serviços de urgência.

Aumentar a resposta dos doentes agudo não urgente em contexto extra-hospitalar.

Reforçar o alinhamento de respostas locais entre os cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde primários através do alargamento do modelo de Unidade Local de Saúde.

Atualizar os algoritmos de referenciação do INEM e da Linha de Saúde 24. Estabelecer um sistema de informação único partilhado.

Implementar progressivamente o modelo de urgência referenciada e regular o acesso ao serviço de urgência hospitalar por doentes não urgentes.

Estabelecer equipas dedicadas no serviço de urgência.

Implementar o modelo de gestão com centros de responsabilidade integrada nos serviços de urgência.

Criar a especialidade de medicina de urgência.

Alargar o modelo de urgências metropolitanas.

Implementar um regime fiscal especial, com garantia de contabilização das horas extraordinárias em serviço de urgência para fins de tempo de serviço ou reforma.

Criar uma rede de transporte inter-hospitalar de doentes graves.

Definir um modelo transversal de gestão para admissões, camas e altas em cada instituição hospitalar.

Dar prioridade aos modelos alternativos à hospitalização clássica tradicional.

Aumentar a capacidade de resposta da rede nacional de cuidados continuados e da Segurança Social aos doentes com critérios de alta clínica.

Otimizar as ligações inter-institucionais (cuidados continuados, cuidados de saúde primários e Misericórdias), evitando sobreposições e perdas de rede.

Criar um programa de investimento para requalificação das urgências hospitalares.