Se Antoine (Denis Ménochet) tivesse assinado o documento a favor das eólicas na aldeola galega onde se instalou com a mulher, Olga (Marina Fois), talvez não fosse olhado de lado e o tratassem desdenhosamente por “francês” sempre que entra na taberna; talvez Xan (Luis Zahera) não fosse tão azedamente hostil para ele, tal como o seu irmão Lorenzo (Diego Anido); talvez a ameaça de violência não surgisse sempre que Antoine se cruza com Xan e Lorenzo; e talvez eles não lhe tivessem posto um par de baterias velhas no poço de água que faz a rega da horta de tomates da sua propriedade, e arruinado a colheita.

Mas mesmo se Antoine não tivesse vetado o documento das eólicas, talvez a animosidade dos irmãos contra ele fosse igual; e talvez mesmo se ele não fosse francês e tivesse vindo de Madrid, Barcelona, Vigo, Granada ou qualquer outra cidade de Espanha, o tratassem por “madrileno” ou “catalão” com fel na voz. Na aldeola desertificada da Galiza em que se passa “As Bestas”, do espanhol Rodrigo Sorogoyen (também autor do argumento, com Isabel Peña), se há quem receba bem e aceite quem chegou de fora, há também quem ache que quem não nasceu, cresceu e sempre ali viveu, e lá tem a sua vida e os seus mortos, não é, nunca será, bem-vindo. Venha do estrangeiro ou de outra região do país.

[Veja o “trailer” de “As Bestas”:]

