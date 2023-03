O jogo corria bem a Portugal. A seleção nacional ia vencendo o Liechtenstein por 4-0 perto do final do encontro. Aos 89 minutos, momento em que João Mário entrou em campo para render Bruno Fernandes, os primeiros três pontos na caminhada para o próximo Campeonato da Europa estavam assegurados. A exibição positiva da equipa portuguesa na estreia de Roberto Martínez no comando da equipa não era propícia a demonstrações de desagrado. Assim que João Mário pisou o terreno de jogo, das bancadas de Alvalade ouviram-se assobios.

O estádio em que decorria o jogo já foi casa para João Mário. O médio fez toda a formação no Sporting e foi peça importante na equipa de Rúben Amorim que se sagrou campeã nacional na época 2020/21, temporada que antecedeu a transferência para o Benfica. No Verão que se seguiu à conquista do título ao serviço dos leões, João Mário, que estava contratualmente ligado ao Inter de Milão, assinou com os encarnados numa transferência contestada pelo Sporting devido à suposta existência de uma cláusula anti-rivais. A mudança deixou muitos adeptos leoninos insatisfeitos. Muito deles, que marcaram presença nas bancadas de Alvalade, assobiaram o jogador.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, assistiu “com incredulidade, tristeza e desagrado” ao episódio e considerou as atitudes dos adeptos como “falta de respeito”, “clubite”, “divisão” e “ingratidão”, fazendo com que tenham “de ser condenadas e expostas publicamente”, uma posição que também já tinha sido tomada por João Palhinha no final do encontro. Fernando Gomes disse esta sexta-feira em nota publicada no site da Federação que o episódio “deixou magoados jogadores, equipa técnica e staff que formam a Seleção Nacional e não se pode repetir, seja com quem for”.

“Ainda que não tome a parte pelo todo e tenha, igualmente, constatado que a imensa maioria dos presentes apoiou João Mário nos momentos seguintes, considero inaceitável que qualquer jogador da Seleção Nacional possa ser vaiado pelos seus próprios adeptos ao entrar em campo, ainda mais quando se trata de alguém que, recordo e sublinho, se estreou pelas Seleções Nacionais com 15 anos, jogou em todos os escalões de formação (sub-15, Sub 16, Sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21), tem 56 internacionalizações pela equipa principal e se sagrou campeão europeu em França”, referiu o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

João Mário é, neste momento, o melhor marcador da Liga Portuguesa com 17 golos apontados ao serviço do Benfica, equipa que lidera o campeonato.