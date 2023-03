São muitos os desportos, são muitas as figuras. No xadrez, a maior da modalidade, Magnus Carlsen. No atletismo, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm ou Eivind Henriksen. Nos desportos de inverno, Therese Johaug, Johannes Hösflot Kläbo e toda a equipa masculina do biatlo. No andebol, Sander Sagosen e todo o conjunto que no último Mundial caiu quase por bruxaria nos quartos frente à Espanha. Mesmo sendo um país pequeno com menos de 5,5 milhões de habitantes, a Noruega continua a produzir vários talentos em várias frentes. O futebol, esse, não é exceção e, apesar da lesão de Erling Haaland, a maior referência de todas, havia ainda nomes como Odegäard, Aursnes ou Östigard. Eram eles que tentavam em Málaga mostrar que os escandinavos são cada vez mais uma seleção a ter em conta apesar de não chegar a uma fase final de grande competição desde 2000. Aí, na única participação num Europeu, ganharam à Espanha. Mais de duas décadas depois de uma presença que acabaria sem apuramento, tentavam mais um “milagre”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.