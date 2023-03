“Título entregue? Neste clube nunca se atira a toalha ao chão”. Após o empate em Braga, naquele que foi o segundo encontro dos últimos quatro a perder pontos (antes tinha havido a derrota caseira frente ao Gil Vicente num jogo marcado pelas duas expulsões nos azuis e brancos), Sérgio Conceição recusou desistir da revalidação do Campeonato e consequente quinto troféu consecutivo no plano nacional. No entanto, e em termos práticos, todos perceberam no plano interno que a missão a partir dali estaria quase condenada ao insucesso e que a prioridade, sem perder de vista o primeiro lugar, passaria por carimbar a entrada direta na Liga dos Campeões de 2023/24. Poderá haver ainda margem para um volte face que com estes números seria histórico na Primeira Liga? E até onde poderá ir a recuperação do Sporting depois do arranque irregular de campanha? Nem todas as dúvidas ficarão dissipadas no próximo mês mas abril será decisivo para isso.

A chave poderá passar pelas duas próximas jornadas, as únicas que nesta fase já têm datas definitivas da Liga de Clubes. Já este fim de semana, o Benfica tem uma deslocação tradicionalmente difícil a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, ao passo que o FC Porto recebe o Portimonense a quem ganhou nos últimos 16 jogos. A seguir, na sexta-feira, em vésperas do regresso da Liga dos Campeões para os encarnados com o jogo em casa com o Inter, há clássico na Luz. E muito do que irá acontecer daí para a frente dependerá desse resultado, seja na luta pelo título, seja na corrida ao segundo lugar do Campeonato onde está também o Sp. Braga (joga em Chaves e recebe o Estoril) e o Sporting (recebe o Santa Clara e joga fora com o Casa Pia, tendo pelo meio uma deslocação a Barcelos para acertar calendário). A 27.ª jornada fará o raio-X do resto da época.

De acrescentar que, seja a nível nacional, seja a nível europeu, as quatro equipas têm ainda corridas paralelas até ao final da temporada: o Benfica procura um regresso às meias-finais da Liga dos Campeões (que nunca conseguiu no atual formato da prova, criado em 1992) e o Sporting vê na Liga Europa a possibilidade não só de fazer receitas extra mas também de poder regressar a uma final europeia; já o FC Porto e o Sp. Braga procuram entre o final de abril e o início de maio confirmarem o favoritismo teórico nas meias-finais da Taça de Portugal para lutarem pelo troféu que fecha o calendário da época de 2022/23. Até lá, haverá ainda um Benfica-Sp. Braga e um Sporting-Benfica como jogos grandes do Campeonato, sendo que o dérbi lisboeta poderá ser jogado já com a questão do título “arrumada” por ser na penúltima jornada.

