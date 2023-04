Duas derrotas na época e em ambas mostrou a mesma atitude: reconheceu que a equipa esteve mal sem apontar dedos. Roger Schmidt perdeu pela primeira no Estádio da Luz (2-1) e, diante do rival FC Porto, cedeu na luta pelo título, mas sem, para já, comprometer, o primeiro lugar no campeonato.

“Não tivemos muitos jogos maus, mas, se compararmos com o nível que normalmente apresentamos, esta foi a exibição mais pobre da época”, admitiu Roger Schmidt. “Não foi um bom momento para não estar em forma. Não jogámos no nosso melhor nível hoje desde o início. Não conseguimos controlar e dominar o jogo como queríamos. O FC Porto esteve muito bem. Usaram muito as bolas longas. Estiveram muito bem nas segundas bolas. Foi difícil para nós jogarmos no nosso normal. Como equipa, não estivemos no nosso melhor nível. Não houve muitas oportunidades para ambas as equipas. No final, o FC Porto marcou o golo na segunda parte e nós tentámos tudo, mas, no final, temos que aceitar que eles ganharam hoje. É muito desapontante para nós. Era uma grande oportunidade para nós, independentemente do campeonato. Temos uma situação diferente. Foi um grande jogo para os nossos fãs, mas não estivemos no nosso melhor. Estamos muito desapontados”, reconheceu o técnico encarnado.

Mesmo entre lamentos, o treinador do Benfica revelou que Sérgio Conceição lhe desejou sorte para o jogo de terça-feira frente ao Inter a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. Apesar de tudo, o momento de desportivismo do técnico portista não serviu de consolo ao alemão. “Normalmente, jogamos muito tempo no meio-campo do adversário, no último terço. Hoje, tivemos problemas em chegar a essa zona. Não jogámos no nosso normal. Obviamente, depende do adversário, mas também depende de nós. Cometemos muitos erros na nossa posse de bola. Não atacámos suficientemente a profundidade. O FC Porto tinha a linha defensiva muito alta. Tínhamos que atacar também a profundidade, mas não encontrámos o momento certo para fazer esses passes. Foi por isso que não tivemos assim tanto tempo à volta da área. Eles defenderam bem, então não conseguimos criar oportunidades suficientes”.

Trabalhar debaixo do peso de uma derrota, não tem sido hábito no Seixal esta temporada. Ainda assim, Schmidt demonstra que a equipa pode dar uma boa resposta no que falta jogar na temporada. “Já mostrámos esta temporada que conseguimos jogar a um alto nível nestes momentos. Ganhámos os jogos quase todos. Assim, acho que conseguimos jogar sob pressão. Já o mostrámos várias vezes esta temporada. Hoje, não foi um bom dia”, disse. “Agora temos que trabalhar sobre uma derrota, temos que aceitar, temos que analisar. Temos que mostrar uma qualidade diferente”.