Está finalmente revelada toda a programação do IndieLisboa, festival de cinema independente que, à vigésima edição, quebra o recorde de maior número de filmes de sempre: são 314. Entre obras de realizadores consagrados e novos olhares do cinema português, há formatos explorados pela primeira vez, como sessões para ver dentro de água e até encontros amorosos para cinéfilos. E há também uma “retribuição simbólica” para os filmes portugueses selecionados.

Susana Santos Rodrigues, um dos três elementos da direção do IndieLisboa, que arranca a 27 de abril e se prolonga até 7 de maio, diz que esta é uma edição de “experimentação”. “É um pouco o espírito deste ano e para o futuro próximo do festival, experimentar coisas, testar o que funciona e a partir daí ir evoluindo também”, diz ao Observador. Desde logo serão testados dois espaços que se juntam aos habituais (a saber: Cinema São Jorge, Culturgest, Cinemateca Portuguesa, Cinema Ideal). O primeiro é o Cinema Fernando Lopes, dentro do campus da Universidade Lusófona, no Campo Grande, que abriu ao público em maio do ano passado e que é explorado pela Cinetoscópio, empresa que junta Stefano Savio (Festa do Cinema Italiano, Risi Film) Luís Apolinário (Alambique Filmes) e Luís Urbano (O Som e a Fúria). A sala de cinema, que é também usada pela universidade e pelo Cineclube de Alvalade, receberá filmes que não se cruzem com esta agenda “complexa”.

O segundo novo espaço é mais inesperado e um desejo antigo da organização que foi sendo adiado pela pandemia: a Piscina da Penha de França. É dentro de água, em boias insufláveis, que será possível assistir a três sessões de curtas: duas delas integradas no IndieJúnior, com obras à volta da temática da água.

