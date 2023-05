Depois da publicação dos retratos oficiais da coroação — com fotografias individuais e em conjunto dos monarcas, bem como com os membros seniores da realeza — foi nas páginas oficiais de Instagram e Twitter da Família Real que foram divulgadas esta sexta-feira, 12 de maio, novas fotografias do dia da cerimónia.

Numa delas é possível observar o monarca sentado entre as duas figuras que o seguem na linha de sucessão: de um lado, William, filho e príncipe de Gales, e do outro, príncipe George, o neto. Com o manto do Estado do Rei e com a coroa Imperial do Estado, o monarca segura numa mão a orbe do soberano e, na outra, o cetro do soberano com a cruz. Surge sentado numa de duas cadeiras feitas, em 1902, para a coroação do rei Eduardo VII, utilizadas também na cerimónia do rei George V e da rainha Mary.

Carlos III com a coroa do Estado Imperial e com o manto do Estado do Rei. Segura a orbe e o cetro do soberano. 6 fotos

Num outro retrato divulgado pela primeira vez, os soberanos estão no centro da imagem entre os oito pajens da coroação — Ralph Tollemache, Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay, príncipe George, Freddy Parker Bowles, Arthur Elliot, Gus Lopes e Louis Lopes — os dois últimos são netos de Camilla, filhos da filha, Laura Lopes, e de Harry Lopes, descendente de uma família de judeus sefarditas portugueses. Fiona Mary Petty-Fitzmaurice, marquesa de Lansdowne, e Annabel Elliot, a amiga de longa data e a irmã da rainha, respetivamente, também surgem aqui junto dos reis.

