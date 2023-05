“Olhava ao espelho e parecia ser outra pessoa”

As manchas na pele são um problema dermatológico bastante comum. Mas não são todas iguais. A sua tonalidade pode ir desde o castanho escuro ao branco, e o local onde aparecem pode ser tanto no rosto como no tronco. Também a sua causa pode ser variada: devido à toma de determinado medicamento ou por uma questão hormonal, como a gravidez. Foi o que aconteceu com Carla Costa, a protagonista do terceiro episódio de “Pele com pele” que, aos 42 anos, olha-se ao espelho e conta-nos como foi ver-se com uma pele que não era a sua.

Parte I: A partida

Quatro anos depois de uma primeira gravidez, Carla Costa esperava pelo seu segundo filho, quando um dia se apercebeu de umas manchas no rosto. “A minha pele secou bastante, passei a ter uma pele seca e surgiram, então, as primeiras manchas. Foram manchas bastante acentuadas, que me causaram alguma preocupação. Surgiram essencialmente no rosto, por baixo da parte ocular”, lembra. Aquela, conta-nos, não era a sua pele. Mas por estar a passar por uma gravidez, receou utilizar, sem recomendação médica, produtos que prometiam uma pele livre de manchas. Por isso, e também pelo impacto psicológico que lhe começava a causar, Carla decidiu procurar ajuda de um especialista. “As manchas mexeram com a minha autoestima a partir do momento em que comecei a olhar-me ao espelho e a ver que aquela não era eu. Eu que mantinha a mesma rotina de sempre e com bons resultados, de repente, comecei a ter uma pele que não estava à espera de ter. Não me sentia muito bem. A minha autoestima foi um bocadinho abaixo. E foi aí que procurei ajuda para tentar reabilitar a minha pele.”

Parte II: A viagem

Com o diagnóstico feito e o aconselhamento do dermatologista, Carla pôs em prática as novas precauções: “Manter uma rotina de cuidado com a pele, nomeadamente com limpeza e hidratação, nunca esquecendo a proteção solar, que é essencial nestes casos, uma vez que evita que as manchas possam aumentar descontroladamente.”