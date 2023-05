Camisolas rosa, gritos e caracóis em A-dos-Francos para ver João Almeida

O atleta de A-dos-Francos continua a viver na terra onde nasceu e, apesar de já não o levar à escola, a avó Luísa continua a fazer parte das rotinas do neto, quanto mais não seja para lhe preparar as refeições. João não é esquisito. O prato preferido? Massa com frango: “Ele gosta da comida feita na altura. Quando sai de manhã para treinar diz-me que volta às quatro e meia da tarde, e a essa hora bate-me à janela e eu preparo-lhe o almoço”, conta Luísa orgulhosa, enquanto assiste à prova do neto a partir das imagens que chegam de Itália, pela televisão.

A tia Aida está sentada na mesa do lado, e completa aquelas que são as rotinas do ciclista atualmente: “Acorda muito cedo, toma o pequeno-almoço e vai correr quatro ou cinco horas. Só depois é que vai a casa da avó almoçar”. A comida tem de compor o prato nas quantidades certas, uma vez que tem cuidado máximo com a alimentação e com a forma física. À noite, deita-se muito cedo.

Sentados perto da família estão amigos que partilharam aulas, brincadeiras na rua e viram João Almeida crescer. Rosa Silva, por aqui considerada a fã nº1 do atleta, descreve o que sente pelo jovem de 24 anos: “É o nosso menino de ouro… humilde, não nega as suas raízes, e por mais que cresça olho para ele sempre como um pequeno gigante. É um lutador e uma pessoa fantástica”. Rosa sublinha ainda a importância que João Almeida tem desempenhado nesta terra para atraír os mais novos para o desporto, apadrinhando inclusivamente associações locais de ciclismo.

Terceiro lugar: Uma vitória para A-dos-Francos, que prepara a chegada do atleta com mousse

“Acreditamos sempre até ao fim que o primeiro lugar é possível, mas o terceiro lugar é ótimo e é uma grande vitória, é o maior!”, enaltece a tia Florbela que garante acompanhar o atleta em todas as provas, principalmente nas nacionais, em que não abdicam de estar presentes, com camisolas alusivas ao sobrinho e bandeiras de Portugal. E quando não pode, faz questão de “estar no trabalho com as aplicações ou a internet ligada para ver tudo em direto”.

Tios e afilhada de João Almeida 2 fotos

Agora, prepara-se o regresso de João Almeida a Portugal, na segunda-feira: “Ainda estamos a ver se conseguimos ir buscá-lo ao aeroporto, a Lisboa, e quando chegarmos aqui vai haver festa rija”, conta a tia Florbela, que já está a pensar no grande jantar em família e amigos para receber o jovem em A-dos-Francos nos próximos dias.

Vamos recebê-lo com muito amor, muito carinho e muito orgulho. E agora é olhar para a frente, para as provas nacionais. “A luta não pára”, lembra o tio Rúben. E nesse jantar de celebração pelo lugar no pódio italiano, a mesa vai ser recheada, dezenas de cadeiras vão estar ocupadas com quem João Almeida mais gosta. E, além do orgulho, o que é que não pode faltar, tia Aida?: “Ele adora mousse de chocolate, e essa não falta à mesa”.