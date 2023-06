A família e os automóveis clássicos eram duas das paixões de Rainier, por isso filhos e netos do antigo soberano tiraram alguns dos veículos da sua coleção da garagem e desfilaram pelas ruas do principado para darem início às celebrações do centenário do príncipe.

Rainier reuniu uma coleção de automóveis ao longo de vários anos que passaram a ser objeto de museu, e que esta quarta-feira regressaram ao asfalto. Rodaram pelas ruas do principado conduzidos pelos Grimaldi, filhos e netos do antigo soberano, sob o olhar e os flashes dos muitos simpatizantes que se acumularam para os ver passar e fazer parte da festa. O atual soberano, o príncipe Alberto, esteve acompanhado pela princesa Charlene e os filhos gémeos de oito anos, Jacques e Gabrielle. A princesa Carolina também esteve presente, bom como todos os seus quatro filhos, noras e netos. Não podia faltar ainda a princesa Stéphanie com os seus filhos e nora.

As imagens desta celebração podem ser vistas na galeria no topo do artigo.

Ao longo do dia, os membros da família Grimaldi participaram ainda em outras iniciativas, como um wokshop de pintura. À noite a família reuniu-se para cortar um bolo decorado com o símbolo do centenário do príncipe Rainier. No evento ao ar livre, coube aos netos do antigo soberano, os pequenos Jacques e Gabrielle, cortar as fatias. A jornada acabou com fogo de artifício na baía do Mónaco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este encontro familiar marcou o início das celebrações do centenário do príncipe Rainier, ao qual o principado dedicou todo um programa de homenagens variadas que se chama mesmo “Prince Rainier III — O rochedo em festa”. Por exemplo, esta quarta-feira abriu a exposição “O príncipe em casa”, nos apartamentos abertos ao público no palácio. São 100 imagens fixas e animadas que mostram o príncipe nas suas residências e ilustram a sua personalidade e obra no principado. A mostra é também uma visita pelas quatro moradas que marcaram as diferentes fases da sua vida: o Palácio do Mónaco, a villa Iberia em Saint Jean Cap Ferrat, a casa de Roc Agel e o Castelo de Marchais.

Outra exposição será “O príncipe construtor. Uma ambição para o Mónaco”, de 20 de julho a 31 de dezembro, na sala de exposições do Quai Antoine I. Nesta mostra uma série de “maquetes, plantas, fotografias, objetos e documentos nunca antes apresentados” se vai mostrar como Rainier mudou o principado. Toda o programa está reunido num site só dedicado à efeméride.

O príncipe Rainier começou a guardar os seus carros na garagem do Palácio Princier na década de 1950 e, quando o espaço se tornou pequeno para o que já era uma coleção com cerca de 100 veículos, o soberano decidiu exibi-los ao público no Terrasses de Fontvieille com o nome a Coleção de Carros de Sua Alteza Sereníssima o Príncipe do Mónaco (Cars Collection of H.S.H. the Prince of Monaco). Em julho de 2022 o príncipe Alberto inaugurou um novo espaço de exposição desta coleção, à beira mar.