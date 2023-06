O presidente do conselho de administração da Carris, operadora de autocarros em Lisboa, diz estar preocupado com a Jornada Mundial da Juventude, que decorre na capital portuguesa em agosto com a presença do Papa Francisco, uma vez que ainda não tem conhecimento do plano de mobilidade para o evento.

Numa entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo, Pedro Bogas foi questionado sobre os planos que estão a ser preparados para assegurar os transportes de mais de um milhão de participantes esperados em Lisboa, nomeadamente no que diz respeito ao transporte rodoviário, mas diz que ainda não consegue avançar detalhes.

“Esse é um tema que nos preocupa. Cabe ao governo a elaboração de um plano de mobilidade e foi contratado um consultor que está a trabalhar nisso com a equipa de missão. Pediram-nos diversos elementos e facultámos toda a informação. Estão a decorrer reuniões e contactos, mas ainda não temos conhecimento do plano”, disse.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.