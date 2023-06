(em atualização)

A Jornada Mundial da Juventude terá 150 postos de socorro fixos e móveis para dar resposta a eventuais necessidades dos peregrinos, avançou, esta quarta-feira, o coordenador do plano de saúde da JMJ.

“Haverá diversas equipas de Suporte Básico de Vida, 75 postos de socorros fixos e 75 móveis (estes últimos com mochilas, e que estarão mais perto das ocorrências)”, sublinhou o médico António Marques, que foi escolhido pelo Ministério da Saúde para coordenar o Plano de saúde para a JMJ. Esta resposta articula-se com o Suporte Avançado de Vida do INEM (que terá dez postos com este tipo de resposta) para responder a situações mais diferenciadas. O INEM vais ser reforçado com mais 74 meios, a partir de dia 1 de julho.

Os maiores hospitais do país terão planos de contingência. “Se acontecer algo nefasto, poderemos ter de trabalhar em rede”, referiu. “Os doentes com necessidades particulares terão de ser colocados no sítio certo, na altura certa (como os doentes queimados)”, referiu.

Em contingência vão estar o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, Centro Hospitalar Universitário Universitário de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidenteal, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário de Santo António e Centro Hospitalar Universitário de São João. Estas estruturas hospitalares vão realizar simulações, de modo a preparar situações de catástrofe (por exemplo) até dia 15 de julho.

“Trata-se de um plano descentralizado. A abrangência do plano é nacional. Temos de valorizar a JMJ e aqueles que tiveram a ousadia de as planificar. Souberam envolver o país, para além da capital”, referiu António Marques.

Do plano de saúde para as JMJ fazem parte vários objetivos, como o levantamento das necessidades e avaliação de risco; o reforço e a adaptação dos sistemas de vigilância epidemiológica; a promoção e a otimização da acessibilidade nos distintos níveis de cuidados; a abrangência das entidades presentes, incluindo chefes de estado e de governo; a consideração das situações de exceção, potencialmente com múltiplas vítimas.

Entre as recomendações para os participantes da JMJ estão a hidratação, a segurança alimentar e a proteção solar.

A linha de saúde24 será a porta de entrada para o SNS, referiu António Marques.

O plano prevê a instalação de dois hospitais de campanha, com equipamento de emergência médica pré-hospitalar e com voluntários entre médicos, enfermeiros e alunos finalistas de diferentes classes profissionais da área da saúde. Cerca de 1200 pessoas com formação na área da saúde fizeram já se inscreveram como voluntário, segundo dados da organização.

Haverá equipas do INEM em apoio a várias altas individualidades.

Haverá um dispositivo próprio no Ministério da Saúde para fazer a gestão operacional da resposta da JMJ.

Igreja confiante no dispositivo de saúde montado para a JMJ

O bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, também presente na apresentação do plano de saúde, realçou a confiança que a Igreja tem nos profissionais de saúde que vão estar envolvidos na JMJ. “Sabemos a competência dos trabalhadores de saúde. Tenho muita confiança na entrega e dedicação dos médicos, enfermeiros, auxiliares”. O responsável referiu, ainda assim, que os “em principio, os peregrinos gozam de saúde” e ironizou com aqueles que, para D. Américo Aguiar, poderão ser as três condições de saúde mais frquentes durante as jornadas: “pés torcidos (por causa da calçada portuguesa), dores de barriga (e a culpa é dos portugueses, porque estão os peregrinos estão na casa dos portugueses e eles dizem-lhes para experimentar feijoada e cozido) e o sol na cabeça”. “Temos toda a confiança de que tudo vá decorrer da melhor maneira”, reafirmou.