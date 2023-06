O médico de saúde pública André Peralta Santos foi nomeado hoje subdiretor-geral da Saúde, em regime de substituição. O médico, que vai substituir Rui Portugal, que se demitiu na semana passada, inicia funções esta terça-feira, anunciou o ministério da Saúde.

“O ministro da Saúde nomeou hoje André Peralta Santos como subdiretor-geral da Saúde, em regime de substituição. Médico de saúde pública, desempenha funções na Direção-Geral de Saúde como coordenador do projeto PaRIS — Estudo Internacional sobre os Resultados e Experiências dos Utentes com os Serviços de Saúde”, adiantou o gabinete de Manuel Pizarro em comunicado.

André Peralta Santos é Médico Especialista em Saúde Pública desde 2015 e Assistente de Saúde Pública da carreira médica no Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, ARS Alentejo, desde 2016.

É Mestre em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa, Pós-graduado em investigação pela Harvard Business School, Mestre em Saúde Pública pela Universidade Nova de Lisboa e Doutorado em Saúde Global pela University of Washington, Estados Unidos da América, onde foi bolseiro Fulbright.

O novo Subdiretor-geral da Saúde é Professor Assistente Convidado na Escola Nacional de Saúde Pública, onde leciona nas áreas de Epidemiologia e Ciência de Dados, desenvolvendo investigação relacionada com os impactos de choques externos nos sistemas de saúde, em particular, as consequências de doenças infeciosas com potencial epidémico ou pandémico tanto nos sistemas de saúde como na saúde da população.

Frequentou o Internato Médico de Saúde Pública no Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora, estagiou na Organização Mundial de Saúde (OMS) e na Comissão Europeia (DG-SANTE). Foi Diretor de Serviços em substituição de Informação e Análise na Direção-Geral de Saúde.

André Peralta Santos é nomeado numa altura em que, depois da saída de Rui Portugal, a DGS tinha ficado sem nenhum subdiretor e só com Graça Freitas, a Diretora-Geral da Saúde, em funções no direção do organismo que gere a saúde pública.

Recorde-se que Graça Freitas está em gestão, tendo o seu mandato terminado no final de 2022. No entanto, só no início de maio o Ministério da Saúde pediu a abertura do concurso para Diretor-Geral da Saúde e só esta segunda-feira a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) abriu o procedimento concursal, com caráter de urgência, e que será encerrado a 20 de junho.