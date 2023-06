Até há três dias, se não nos falham as contas, Bob Dylan tinha atuado sete vezes em Portugal, no decurso da sua longuíssima carreira (já lá vão mais de 60 anos de discos); só este ano, toca três vezes. O que é que o faz correr? Ele que tem 82 anos há pelo menos 30 e já vendeu os direitos todos da obra a quem ofereceu mais. Desde que lançou “Rough and Rowdy Ways”, o último álbum de originais e aquele que dá nome a esta nova etapa da sua “Never Ending Tour”, em junho de 2020, já saíram mais oito – oito – discos: compilações, gravações perdidas, registos de concertos, o último dos quais, “Shadow Kingdom”, sexta passada – ainda ferve.

“Temos de servir alguém”, diz ele no único grande hit que tocará esta noite, “pode ser o Diabo ou pode ser Deus”. Mas ele próprio parece o desmentido disso mesmo. Quem serve Bob Dylan senão a ele mesmo? Sem concessões, e, portanto, a quem o ouve. Um homem que parece guardar todas as palavras que tem nele para cantar, quase nunca para falar. Dylan é uma nascente, interminável. Uma jazida de canções que se cruzam como se fossem de todos os tempos. Mexa-se na Constituição, estude-se uma alteração às regras da democracia representativa: Dylan devia ser Presidente vitalício dos Estados Unidos. Enquanto houver Dylan, há América.

Há nele toda a música e toda a literatura americanas, negra, branca, do campo, da cidade, do dia, da noite, do senhor, do empregado, do falhado, do vencedor. Em qualquer música de Dylan, começa sempre uma estrada. Seguimos viagem, mesmo que nunca tenhamos ouvido as canções. Embarcamos. O que é que o faz não só continuar a correr, mas correr cada vez mais? Talvez apenas o dinheiro. Mas seja o que for. Vimo-lo em 2008, no então Optimus Alive; vimo-lo em 2018 na Altice Arena, num concerto invulgarmente antológico da carreira; ontem, no Campo Pequeno, na segunda noite em Portugal este ano e na primeira de duas em Lisboa, Dylan deu o melhor concerto que já lhe vimos. Imagine que conhecíamos as canções.

