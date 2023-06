O comediante Mike Batayeh foi vítima de um súbito e fatal ataque cardíaco a 1 de junho. O ator morreu durante o sono na sua casa no estado do Michigan, nos Estados Unidos da América, anunciou a família ao site norte-americano TMZ, esta sexta-feira. De acordo com os familiares, Batayeh não tinha qualquer historial de problemas do coração.

Mike Batayeh participou em três episódios da conceituada série da AMC Breaking Bad, desempenhando o papel de Dennis Markowski, gerente da lavandaria Brillante do gangster Gustavo Fring. O estabelecimento servia de esconderijo para um laboratório de metanfetamina utilizado pelas personagens principais, Walter White e Jesse Pinkman.

“A sua falta será muito sentida, bem como a grande capacidade de levar o riso e a alegria a tantos e àqueles que o amavam”, pode ler-se no comunicado da família enviado à TMZ.

Batayeh não tinha filhos, mas deixa para trás cinco irmãs e os respetivos sobrinhos. Participou em filmes como You Don’t’Mess with the Zohan e American Dreamz e em séries como The Shield e Everybody Loves Raymond.