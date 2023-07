Começa a ser habitual: sempre que os Red Hot Chili Peppers encabeçam o cartaz de um festival em Portugal, o dia em que atuam acaba por esgotar. Foi assim há seis anos, no Super Bock Super Rock, e foi assim esta quinta-feira, no NOS Alive. O festival arrancou sem bilhetes à venda para os dois primeiros dias e com uma enchente de fãs vestidos a rigor para verem a banda de Anthony Kiedis, Flea, John Fusciante e Chad Smith.

Com 41 anos de carreira (parece mentira, mas é verdade), os Red Hot Chili Peppers dificilmente apresentam hoje algo de novo. Experientes e consistentes, a vida de palco assenta-lhes como uma luva. Sabem o que fazem, e isso nota-se. Não há deslizes, passos falhados — apenas rock e muita atitude, mesmo com pés engessados, como aconteceu com Kiedis. O vocalista, famoso pelos saltos e piruetas, esteve mais comedido em Algés. Talvez por isso o alinhamento desta quinta-feira tenha sido mais ‘suave’ do que é habitual e tenha tido muitas (demasiadas) baladas e jams à mistura. Para compensar, Flea entrou em palco a fazer o pino.

