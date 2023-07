Tal como sucede ao agente Ethan Hunt (Tom Cruise) no início de cada uma das suas missões impossíveis, quando a voz no gravador lhe pergunta se a aceita, tal como as respetivas consequências para ele e para os membros da sua equipa, os filmes da série Missão: Impossível (do qual “Missão: Impossível — Ajuste de Contas-Parte Um” é a primeira metade do sétimo, e parece que derradeiro) pedem aos espectadores que aceitem o funcionamento da inatacável lógica interna pela qual se regem. Se recusarem, mais vale irem ver outro filme, porque não tolerarão os altíssimos níveis de absurdo e a abissal inverosimilhança das histórias. Se aceitarem, poderão disfrutar do espectáculo de ação cinematográfica mais elaborado, empolgante, vertiginoso e indutor de taquicardia de que Hollywood é capaz por estes dias.

[Veja o “trailer” de ” “Missão: Impossível — Ajuste de Contas-Parte Um”:]

