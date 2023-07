Os escritores Joana Bértholo, João Reis, Ricardo Lemos, João Pedro Vala e Catarina Costa são os finalistas do Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz/Millennium bcp, no valor de dez mil euros, foi esta segunda-feira anunciado. Esta edição do prémio distingue obras ficcionais publicadas entre 2021 e 2022.

Bértholo é finalista pelo romance “A História de Roma”, João Reis por “Cadernos da Água”, Ricardo Lemos por “Desaparecida”, e os outros romances finalistas são “Grande Turismo”, de João Pedro Vala, e “Periferia”, de Catarina Costa.

“O prémio visa promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz” (1845-1900), distinguindo autores portugueses com menos de 40 anos.

O júri é constituído pelo escritor Bruno Vieira Amaral, pelo catedrático de literatura e especialista na obra queirosiana Carlos Reis, pela jornalista Isabel Lucas, pela crítica literária Luísa Mellid-Franco e por Manuel Pereira Cardoso, do Conselho Cultural da Fundação Eça de Queiroz (FEQ).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A “comissão de seleção” foi constituída por Ana Lorena Ramalho, Carlos Bobone e Helena Costa Carvalho.

O prémio foi criado em 2014 pela FEQ em parceria com a Câmara de Baião, desde 2021, passou a ter uma periodicidade bienal e é atribuído em parceria com a Fundação Millennium bcp.

O vencedor será anunciado em setembro, segundo comunicado da FEQ.

O anterior vencedor, em 2021, foi o romance “A Lição do Sonâmbulo”, de Frederico Pedreira, por unanimidade do júri.