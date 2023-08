Sofrer três golos num só jogo e ter um jogador expulso com vermelho direto, nunca tinha acontecido. Perder um jogo nos descontos, acontecera apenas uma vez e na pior fase da época em Chaves. Começar a ganhar e permitir a reviravolta, acontecera também uma única vez e no clássico na Luz frente ao FC Porto. Sem que nada o fizesse prever perante aquilo que se tinha passado na primeira parte, Roger Schmidt viu o Benfica afundar-se em erros próprios no segundo tempo da primeira jornada da Liga até à surpreendente derrota com o Boavista no Bessa. Erros do guarda-redes, erros da defesa, erros do ataque (neste caso com as várias oportunidades falhadas), erros do próprio treinador. E o alemão não fugiu a parte desses erros antes da estreia no Campeonato em casa frente ao Estrela da Amadora, sobretudo em relação a Vlachodimos.

“Críticas a Vlachodimos? Honestamente, não foi o melhor dia dele. Isso é óbvio e não há que escondê-lo. Já fez jogos muito bons e agora podia ter feito melhor. Se virem o jogo, houve momentos em que o Boavista podia fazer golo e acabou por fazer. Mas não foi só ele, toda a nossa exibição a nível defensivo podia ter sido melhor. Uma bola longa, depois um penálti, um contra-ataque onde não fomos perfeitos taticamente… Foi uma questão para a toda a equipa. Em última instância é o guarda-redes que tem de prevenir que haja golos e nestes momentos podia ter feito melhor”, assumiu o técnico que, com Musa castigado, abriu a porta não só à estreia do avançado Arthur Cabral mas também a um possível lançamento de Trubin.

“Na minha opinião, ainda era um bocadinho cedo para os chamar contra o Boavista, mas agora é um momento melhor. Têm de estar na equipa, têm de estar ligados com a equipa e amanhã [sábado] será uma situação diferente. Estão bem. É sempre um desafio quando os jogadores não entram logo na pré-temporada para se integrarem, precisamos de lhes dar todas as informações para os jogos, também taticamente. Tenho de tomar o momento certo para introduzir os dois na equipa. Claro que quero que tenham um início perfeito”, explicou Schmidt, deixando a dúvida sobre quem poderia ocupar a baliza dos encarnados no seguimento de uma semana de “ressaca” onde o internacional grego foi o mais visado entre dos adeptos.

