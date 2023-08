A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai manter o plano de patrocínios, nomeadamente os apoios ao desporto e às respetivas federações, aprovado para este ano. A garantia foi dada pelo Governo em comunicado após a reunião realizada entre o secretário de Estado do Desporto e Juventude e a provedora Ana Jorge, a pedido de João Paulo Correia.

O comunicado indica que os patrocínios e acordos com as entidades desportivas fechados para este ano se vão manter, no quadro da revisão generalizada do plano de apoios a todos os setores, anunciado pela instituição.

Já no que diz respeito aos patrocínios para o próximo ano, o comunicado do gabinete do secretário do Estado refere que os valores dos patrocínios vão ser igualmente mantidos, mas neste caso “serão assegurados tanto pela SCML como pelo Governo”, sem indicar valores. Os montantes em causa terão uma dimensão pouco significativa.

Para além do dinheiro dos jogos sociais que é distribuído pelas federações, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apoia com contratos de patrocínio mais de dez entidades, bem como a realização de eventos e sinalizou na semana passada que poderia cortar alguns dos financiamentos já acertados para este ano. Uma maior procura de apoios no domínio das causas sociais e a queda das receitas de jogos sociais dos últimos anos, foram razões invocadas.

O gabinete de João Paulo Correia reafirma que nenhum destes patrocínios está relacionado com os programas Olímpico e Paralímpico.