Dos encantos dos festivais: por vezes, geram pequenos fenómenos inesperados, com aqueles concertos que, sem aviso, parecem pertencer a um universo paralelo face ao cartaz, mas que se revelam repletos de fãs devotos. No segundo dia do Kalorama 2023, tal fenómeno foi protagonizado pela artista da Flórida Ethel Cain, que, no ano passado, lançou o seu excelente disco de estreia, Preacher’s Daughter, e que, esta sexta-feira, atuou pela primeira vez em Portugal.

Ainda que não fosse o concerto mais concorrido do Palco San Miguel — no dia anterior, a hora de M83 estava tão lotada que os que estavam nas filas dianteiras demoraram cerca de dez minutos a abandonar o espaço — aqueles que marcaram presença sabiam bem ao que iam e, desde o início, percorreram as palavras e as emoções dos temas da jovem artista de 25 anos.

