Ir ao estádio todos os domingos à tarde é um ritual e por muito que os adeptos não sejam tão afinados como um coro, também há cânticos à capela vindos das bancadas. O FC Porto bem tentou não passar por nenhum “ai, Jesus”, o que nem sempre é fácil quando Cristo assumiu o apelido González, veio à terra jogar a extremo pelo Arouca e vigiou os seus fiéis no relvado do Estádio do Dragão. Não condenou ninguém pelos seus pecados, mas realizou alguns milagres. Foi por um triz que Toni Martínez, mesmo com toda a fezada que colocou no cabeceamento, não marcou, acertando na barra. Estava visto que a receção do FC Porto ao Arouca, na quarta jornada do campeonato, era uma tentativa de dar a missa ao Papa.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.