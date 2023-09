A Câmara Municipal de Lisboa conta reabrir o Teatro Variedades, situado no Parque Mayer, a meio do próximo ano, disse esta segunda-feira à agência Lusa o vereador da Cultura, Diogo Moura.

Começámos este mês a instalar a parte cénica e as bancadas. Penso que essa obra estará pronta no final de dezembro, se não houver nenhum atraso. Depois é apetrechar o resto do teatro. Espero no início do segundo semestre estarmos a abrir o Variedades”, disse Diogo Moura à Lusa, à margem da conferência de imprensa de apresentação da edição deste ano no festival Iminente.