Chama-se MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro e é o primeiro hotel de cinco estrelas no centro da cidade. Todo o conceito se desenvolve em torno do legado de Eça de Queiroz, aliando o charme de outros tempos a uma elegância contemporânea. Há um mural de Vhils para homenagear o escritor e diplomata e o menu do restaurante Prosa tem a assinatura do chef Rui Paula.

Instalado no histórico Palacete de Valdemouro, “edifício histórico do século XVIII, totalmente reabilitado e restaurado, outrora residência do pai e família de Eça de Queiroz”, o MS Collection Aveiro – Palacete de Valdemouro é um hotel de charme de cinco estrelas que homenageia a vida e obra do autor.

“Inspiramo-nos em 150 anos de história e na vida de Eça de Queiroz para recriar um ambiente de charme, enriquecido por um serviço de excelência, personalizado e sempre atento ao pormenor, para tornar cada estada inesquecível. Foi um desafio muito grande, mas um orgulho ainda maior o de podermos dar uma nova vida à história deste local”, revela Margarida Antão, diretora-geral da marca MS Collection.

Com uma fachada neoclássica brasonada e quatro pisos, o hotel tem 39 quartos de seis tipologias, todos singulares. Uns inspirados em personagens das obras de Eça, como Carlos da Maia ou Padre Amaro, e outros com uma decoração Art Déco, “representativa da cidade de Aveiro, considerada a cidade-museu da Arte Nova em Portugal”.

Uma das joias da coroa é a sala de leitura Eça de Queiroz, junto à receção, onde é possível “admirar o espólio disponibilizado pela Fundação Eça de Queiroz – com a qual o hotel estabeleceu um protocolo de colaboração – proporcionando uma autêntica viagem no tempo, através de diversas fotografias, objetos pessoais, entre outros artefactos”. Também há livros disponíveis para consulta ou aquisição, que pode ler no acolhedor pátio, onde ficam o bar e a piscina exterior. Mas não só. É também lá que se impõe o mural “Scratching the Surface – Eça”, de Alexandre Farto aka Vhils, com 4,7 X 4 metros, criado “com o objetivo de desvendar as camadas ocultas da história que se encontram por baixo da superfície”. Em comunicado, o autor acrescentou que, enquanto artista e português, “é uma honra ter a oportunidade de criar esta intervenção em homenagem a Eça de Queiroz, um dos melhores e mais reconhecidos autores portugueses de sempre, e um pilar incontornável da língua portuguesa”.

A unidade conta ainda com spa com três salas de tratamento, piscina interior, jacuzzi, sauna, banho turco, duche sensorial e ginásio. Os preços variam entre os 230€ e os 700€ por noite em quarto duplo.

Em Prosa, Rui Paula escreve o menu do restaurante de fine dining

Rui Paula dispensa apresentações. Responsável pelas cozinhas do DOC, no Douro, do DOP, no Porto, e da Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira, com duas estrelas Michelin, tem na memória um ingrediente indispensável para a criação dos seus pratos. “É a minha principal fonte de inspiração.” No Prosa, restaurante do hotel, “cada prato deve apelar aos sentidos e ser repleto de cor e sabor. Cada refeição deve ser uma experiência sensorial e cultural.”

Por isso, cada momento conta uma história, “numa carta de amor aos clássicos que se encontram com a contemporaneidade”, sempre com Portugal e Aveiro à mesa. “Elaborei um menu com pratos alusivos à região, com muito peixe”, conta o chef ao Observador. Vejam-se a Enguia fumada e Foie Gras (24€), a Ostra e Porco (18€) e a Feijoada de Tripas de Bacalhau, com o peixe em lascas, estufado e emulsionado (28€), algumas das entradas do menu, Nos principais, Rui Paula destaca A Nossa Caldeirada de Aveiro (28€), a Vitela Marinhoa, uma raça bovina da região, maturada e grelhada, servida com cevadinha de legumes da época e jus de carne (30€), e a Pá de Cabrito, para duas pessoas, um verdadeiro prato de conforto (90€). Também as sobremesas, como o Pão-de-Ló e Canela e O Nosso Bolo de Bolacha (ambos a 14€), evocam raízes emocionais e costumes locais. “Sempre que possível, trabalhamos com produtores de proximidade”, garante.

Na carta de vinhos há propostas oriundas de outros países, como Alemanha, Espanha, França ou Itália, e muitas referências das principais regiões portuguesas. E é também com rótulos nacionais que se consolidam os pairings vínicos pensados para os menus de degustação. Há três à escolha, com quatro (60€), seis (80€) ou oito momentos (110€).

Com capacidade para 40 lugares, o Prosa funciona todos os dias ao jantar, das 19h00 às 22h00. “As expectativas são elevadas. É o primeiro hotel de cinco estrelas de Aveiro, muito virado para a rua”, refere Rui Paula, acrescentando também que os turistas estão cada vez menos concentrados nas principais cidades e que isso só reúne vantagens para o desenvolvimento do país.

Rua José Estevão, nº 50, 3800-201 Aveiro. 234 245 630.