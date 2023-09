A Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou que a espécie de mosquitos Aedes albopictus foi identificada pela primeira vez em Lisboa e alertou que este mosquito pode transmitir doenças como chikungunya, dengue e zika. Ainda assim, até ao momento, em Portugal “não foram identificados nestes mosquitos quaisquer agentes de doenças que possam ser transmitidas às pessoas”.

Num comunicado, a DGS explica que a presença da espécie Aedes albopictus “não é inédita em Portugal”. “O mosquito foi detetado pela primeira vez no país em 2017, na região Norte e, posteriormente, na Região do Algarve, em 2018, e no Alentejo, em 2022”, pode ler-se na nota, que refere ainda que nos últimos anos a espécie se tem vindo a instalar em países como Itália, França e Espanha.

“Este mosquito pode transmitir às pessoas doenças como chikungunya, dengue e zika. No entanto, em Portugal, não foram identificados nestes mosquitos quaisquer agentes de doenças que possam ser transmitidas às pessoas, nem se registaram casos de doença humana até ao momento”, explicou a DGS.

Apesar de não se registarem casos de doença humana devido a esta espécie, a DGS comunicou que “reforçou a vigilância entomológica e epidemiológica, estando em curso a implementação de medidas para controlar a população de mosquitos”.