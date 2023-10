Entre as 37 galerias que participam este ano na AKAA, a decorrer entre 20 e 22 de outubro, estão a Perve, situada em Lisboa, e a Movart e a This is Not a White Cube, com espaços em Lisboa e Luanda, segundo informação disponível no ‘site’ oficial da feira.

A Perve Galeria, situada no centro histórico de Lisboa, apresenta exposições de arte moderna e contemporânea desde 2000, desenvolvendo projetos artísticos, culturais e tecnológicos, nacionais e internacionais, dando ênfase a artistas oriundos dos países de língua oficial portuguesa.

A Perve irá mostrar na feira trabalhos dos moçambicanos Ernesto Shikahani, Reinata Sadimba e Teresa Roza D’Oliveira e da dupla de escritores José Eduardo Agualusa, de Angola, e Valter Hugo Mãe, de Portugal, nascido em Angola.

A galeria Movart, fundada em Luanda, Angola, em 2017, com espaço também em Lisboa desde 2020, é um projeto de Janire Bilbao que tem vindo a estar presente em feiras de arte em Madrid, Paris, Londres, Nova Iorque e Miami.

Atualmente, em Luanda, dedica-se sobretudo a apoiar projetos de residências de artistas para a descoberta de novos talentos, enquanto em Lisboa promove exposições que sirvam para introduzir novos nomes no mercado da arte.

Nesta edição da AKAA apresenta obras do luso-cabo-verdiano Fidel Évora, da angolana Keyezua, do moçambicano Mário Macilau e do são-tomense Kwame Sousa.

A This is Not a White Cube é outra galeria nascida em Luanda, também com espaço em Lisboa, que trabalha habitualmente com artistas emergentes e já estabelecidos, e cujo programa de atividades se concentra em discussões associadas ao continente africano e a sua diáspora, mas não exclusivamente à criação artística lusófona.

No certame de arte e design vai apresentar obras do artista brasileiro, radicado em Portugal, Cássio Markowski.