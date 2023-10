Entre as questões à volta do novo conflito bárbaro e as dúvidas sobre o Orçamento do Estado, é a outra pergunta dos últimos dias: até quando vamos ter este calor? Mas esta tem uma resposta fácil: só até quinta. Depois dos muitos recordes de temperatura batidos nestes primeiros dias de outubro, alguns com mais de 70 anos (houve dias com máximas entre 35ºC e 37ºC), o outono está de volta na sexta-feira, 13 e com bastante chuva.

Não se pode agradar a todos. Haverá quem gostasse de prolongar o tempo de verão, mas o normal é o que se vai passar: uma queda acentuada de cerca de 8 a 10ºC nos termómetros, que mesmo assim ficarão acima do normal para esta época do ano, com máximas de 24ºC/25ºC. Já a chuva pode cair de forma intensa nos próximos dez dias, a crer nos modelos europeus do ECMWF, até em quantidades que, devido ao tempo seco que se tem feito sentir e à fase atual de algumas colheitas, pode causar estragos consideráveis.

⛈️???? Excelente atualização do modelo europeu ECMWF das 12z…

????Até 265 litros por m2 em 10 dias.

É para assinar onde?

A culpa da mudança do tempo é da aproximação de uma frente frontal fria e húmida vinda do Atlântico e de duas depressões. A primeira começa a entrar no Continente pelo Norte já esta sexta de manhã e estende-se a todo o país até ao fim de semana, com vento forte associado (a Sul talvez só domingo e na Madeira na segunda). Os Açores já estão sob alerta para chuva deste esta terça.

Domingo, a primeira depressão, centrada na zona do Minho/Galiza, deverá causar as chuvas mais intensas e abundantes, que se estenderão de Norte para Sul. Há mesmo possibilidade de se formar um rio Atlântico — o fenómeno em que chove muito, durante pouco tempo, no mesmo local, causando inundações — que afete partes de Portugal e Espanha.

O que é um rio atmosférico ℹ️????? Vem aí o fenómeno que poderá intensificar a #chuva em Portugal. ????️ Saiba mais na análise e previsão de @alfredomgraca.https://t.co/vnzr2YmN5H — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) October 10, 2023

#Chuva a caminho ????! O tempo vai finalmente mudar e, a partir de sexta-feira 13, duas depressões e várias frentes deixarão precipitação generalizada ????️. A acumulação ???? vai ser significativa em várias regiões de Portugal. Prevê-se descida das #temperaturas e vento mais intenso. pic.twitter.com/4WC6Oe1y2O — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) October 10, 2023

#ÚltimaHora Seguiremos con estabilidad y calor hasta el fin de semana. El #puentedelpilar comenzará a 30ºC o más en casi todo el país. El viernes comenzará un cambio de tiempo. El viernes llegará un frente y el domingo lo hará una borrasca, con lluvias y desplome térmico… pic.twitter.com/HRkLHBu3X3 — Eltiempo.es (@ElTiempoes) October 10, 2023

Assim, as temperaturas, que já começaram a baixar e estão abaixo dos 30ºC — ou a rondar esses valores — desde esta terça, vão-se manter assim até quinta, e, depois, cair abruptamente na sexta. Ou seja, de um dia para o outro, passamos a deixar de andar de alças ou calções, para colocar uma malhinha e talvez umas botas nos pés. No fim de semana o cenário será igual, ou até pior, portanto o melhor é não fazer planos para ir à praia ou qualquer outra coisa ao ar livre.

As previsões de instabilidade e temperaturas mais baixas continuam até pelo menos quinta-feira da próxima semana, com a segunda tempestade e um carrossel de frentes atlânticas.

O IPMA já lançou mesmo as suas previsões até 5 de novembro. Apontam para chuva acima do habitual para esta altura do ano até dia 15 a Norte e para todo o país até dia 22. Já as temperaturas serão sempre superiores ao normal até ao início do próximo mês.

Até lá, fique com as previsões para os próximos dias em algumas cidades.