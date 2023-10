Nota ao leitor: esta era para ser uma galeria de streetstyle, mas quando o streetstyle não colabora, confiamos os milagres nas mãos das equipas que nunca faltam à chamada. Incansáveis no seu infinito labor, aceleradas por natureza no seu ritmo diabólico, e quase sempre invisíveis na hora dos louros, encheram os bastidores onde tudo se desenrola antes, durante e depois dos desfiles.

Da maquilhagem aos cabelos (com um bolo de aniversário pelo meio), do fitting aos ensaios, da equipa de produção aos manequins, a Melissa Vieira passou quatro dias entre os holofotes da passerelle e a sombra dos corredores do Museu do Carro Elétrico, no Porto, onde decorreu até este sábado à noite a 53.ª edição do Portugal Fashion.

Para a história passam planos abertos e micro detalhes que contam histórias, momentos de stress e o último sorriso antes de arrancar o desfile. Está tudo pronto a clicar na fotogaleria em cima.