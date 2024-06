Ainda no passado mês de abril o Portugal Fashion tinha anunciado a estreia de um novo conceito para o início do julho, mas a organização revelou, esta terça-feira, que este não o evento se vai realizar, uma vez que “não foi possível, em tempo útil, reunir todos apoios necessários que permitiriam garantir a qualidade do evento”.

O certame tinha, habitualmente, uma edição em meados de março, mas este ano a data passou e organização não tinha dado ainda conta de possível novo calendário. No início de abril, ficou a saber-se que a semana de moda passaria a ser “um festival criativo” anual com a ambição de se “assumir como um evento-turístico-âncora” com data marcada entre os dia 1 e 6 do próximo mês de julho. Contudo, a apenas algumas semanas do evento, o Portugal Fashion fez saber através de comunicado enviado às redações que este não se vai realizar.

“Apesar de todos os esforços para realizar a edição deste ano – que se realizaria de 1 a 6 do próximo mês – não foi possível, em tempo útil, reunir todos apoios necessários que permitiriam garantir a qualidade do evento Portugal Fashion a que todos já se habituaram”, pode ler-se no comunicado.

“Foi uma decisão muito difícil para a ANJE, que decide assim concentrar-se numa edição onde a nova estratégia possa ser apresentada com todas as condições para trazer a todos os criadores e à moda portuguesa a visibilidade, as oportunidades de negócio e a dignidade que ambicionam.” O Portugal Fashion manterá a estratégia de “fazer um evento em solo português uma vez por ano, sempre alinhado com os calendários das principais semanas de moda internacionais” de forma a não haver sobreposições e possibilitar a presença dos profissionais do meio.

O evento, que era a semana da moda sediada no Porto, tem lidado com algumas dificuldades ao longo das últimas edições, que têm por base o fim dos fundos europeus do Portugal 2020. Segundo o comunicado desta terça-feira “a nova estratégia foi pensada para reposicionar o Portugal Fashion com base num estudo desenvolvido para retirar esforço financeiro à ANJE, que nas últimas três edições do projeto foi obrigada a recorrer a capitais próprios para levar a cabo o Portugal Fashion”.

No ano passado o certame tinha redefinido a sua estratégia para os anos 2023 a 2026 e este ano apresentou o novo conceito anual.