As autoridades australianas anunciaram, este sábado, que um “incidente de cibersegurança de importância nacional”, cujas causas são desconhecidas, obrigou ao encerramento de quatro importantes portos marítimos australianos.

“O Governo australiano tem conhecimento de um incidente cibernético que afeta o operador portuário DP World Australia. O Governo está a coordenar a resposta governamental a este incidente”, afirmou hoje a ministra dos Assuntos Internos australiana, Clare O’Neil, numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

Devido ao incidente, cujas causas estão a ser investigadas, a DP World Australia suspendeu todas as operações portuárias em quatro dos principais portos do país, nomeadamente Sydney, Melbourne, Brisbane e Fremantle.

O coordenador nacional da cibersegurança, o marechal do Ar Darren Goldie, afirmou que este “incidente cibernético de importância nacional” foi comunicado na sexta-feira à noite e indicou que “é provável que esta suspensão continue durante vários dias”, o que “afetará o movimento de mercadorias para dentro e para fora do país”.

“A nossa prioridade é ajudar a DP World Australia a resolver o incidente, para que se possa restabelecer o acesso aos portos que operam em todo o país”, afirmou Darren no X, após uma reunião do Mecanismo Nacional de Coordenação e da Agência Nacional de Gestão de Emergências.

Darren acrescentou que as autoridades australianas estão “empenhadas” em resolver o incidente o mais rapidamente possível e estão a trabalhar com o operador portuário, prestando aconselhamento e assistência técnica, a fim de retomar as operações o mais rapidamente possível.

A Polícia Federal australiana anunciou que iniciou uma investigação para determinar as causas do incidente.