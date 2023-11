Dois corpos foram encontrados em elevado estado de decomposição, um no mar da Madeira, outro em Vila Nova de Gaia.

Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado num edifício abandonado, antiga sede do Partido Socialista em Vila Nova de Gaia, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi recebido por volta das 17h00, depois de uma pessoa em situação de sem-abrigo ter encontrado o corpo num edifício abandonado que terá sido sede do Partido Socialista local.

A fonte da PSP disse que o cadáver deveria estar naquele local já há bastante tempo, dado o avançado estado de decomposição em que se encontrava. O caso transitou para a Polícia Judiciária por haver indícios de crime.

Um outro corpo foi recolhido pela Polícia Marítima do Funchal esta manhã. Estava em elevado estado de decomposição e encontrava-se a flutuar a 5,5 quilómetros a sul do farol da Ponta de São Lourenço, na zona leste da Madeira.

“Foi esta manhã detetado um corpo, em elevado estado de decomposição, a flutuar a três milhas náuticas, o equivalente a cerca de 5,5 quilómetros, a sul do Farol da Ponta de São Lourenço, na ilha da Madeira, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência”, indica a Polícia Marítima numa nota enviada às redações.

De acordo com o comunicado, o alerta foi recebido cerca das 13h30 através de uma embarcação de recreio.

Os elementos do comando-local da Polícia Marítima do Funchal recolheram e transportaram o corpo para a Marina da Quinta do Lorde, na freguesia do Caniçal, concelho de Machico, onde se encontrava a Polícia Judiciária e o delegado de saúde, que declarou o óbito no local, é adiantado na mesma nota.

Após a conclusão das perícias forenses da Polícia Judiciária, o corpo foi posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Funchal.