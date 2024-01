O Governo reconhece que está limitado na sua ação desde a última segunda-feira, dia em que foram oficialmente marcadas as eleições, mas avisa que não vai deixar de tomar decisões “necessárias, inadiáveis e urgentes” — e deu como exemplo o agravamento do contexto internacional, por causa do conflito no Mar Vermelho. No final de um Conselho de Ministros onde foi aprovado o programa de incentivos ao transporte público, a ministra da Presidência foi confrontada com a legitimidade do Governo em tomar decisões nesta fase, mas Mariana Vieira da Silva recusa uma paralisação, embora rejeite existir “legitimidade política” para resolver questões como a dos polícias.

A baliza para a ação do Governo no “recato” (o termo que António Costa usou para descrever este período pré-eleitoral) é suficientemente larga para regulamentar o que vinha do Orçamento do Estado, por exemplo, e foi assim que a ministra justificou o diploma aprovado esta quinta-feira no Conselho de Ministros sobre os incentivos ao transporte público. Ao seu lado, o ministro do Ambiente acrescentou que o Governo “não se pode abster de executar as medidas que são essenciais ao funcionamento do país, ainda para mais quando a execução é feita através de autoridades do transporte” como era aquele caso. A medida foi aprovada agora “para garantir que as políticas são executadas convenientemente”, acrescentou assegurando que “qualquer Governo tem sempre espaço no futuro para alterar toda e qualquer política de qualquer área”, garantiu Duarte Cordeiro sobre quem vier depois de si.

